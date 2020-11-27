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Жестоко изнасиловал и изрезал ножом 13-летнюю девочку в лесу рецидивист

12:22 27.11.2020 Фото: СК РФ
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В ходе поисковых мероприятий, в том числе с использованием широких возможностей криминалистической техники, удалось установить лицо, причастное к указанным преступлениям, и задержать его.

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Завершено расследование уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в Тульской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее неоднократно судимого жителя Тульской области. Ему предъявлено обвинение в совершении двух изнасилований (п. «б» ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ) и совершении иных действий сексуального характера (п. «б» ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), похищении человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), убийстве с особой жестокостью (пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую - жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.

Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.

По факту безвестного исчезновения девочки в следственном управлении по Тульской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело, которое в связи с широким общественным резонансом по поручению Председателя СК России передано в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе поисковых мероприятий, в том числе с использованием широких возможностей криминалистической техники, удалось установить лицо, причастное к указанным преступлениям, и задержать его.

Следователями проверялись версии о причастности обвиняемого к совершению других преступлений. В ходе следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено 18 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СК РФ

изнасилование убийство
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От редакции

Как наказать мерзавца?

Аноним, 27 ноября 2020 12:32
Зачем таких выпускают на свободу? Пожизненно на рудники.

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