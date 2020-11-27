Зажал проводника ради цветов для любимой угонщик автопогрузчика в Новосибирске

Мужчина осужден к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вступил в силу приговор суда по делу об угоне и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшему

Приговором Железнодорожного районного суда от 22.09.2020 40-летний Виктор Журавлев признан виновным в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (угон) и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Мужчина осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 1 ст. 118 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 05 августа 2019 года Журавлев в состоянии алкогольного опьянения решил подарить цветы своей знакомой. С этой целью он совершил угон автопогрузчика марки «Toyota», принадлежащего ООО «54 НСК», припаркованного на ул. Движенцев, 9 возле офисного здания организации.

Двигаясь на автопогрузчике, в котором были цветы, по перрону железнодорожного вокзала, Журавлев совершил наезд на металлическую почтовую телегу, которая, двигаясь по инерции, прижала проводника-электромонтера почтовых вагонов к створке открытой двери почтового вагона. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, а автопогрузчик, в кабине которого находился осужденный, упал с перрона на рельсы тупикового пути станции «Новосибирск-Главный».

С учетом правовой позиции участвовавшего в апелляционной инстанции прокурора суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении Журавлева.

Источник: epp.genproc.gov.ru