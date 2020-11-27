О «выстрелах в спину» в случае попытки захвата Донбасса рассказал глава ВСУ

Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет, его слова приводит "Новое время".

"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", — заявил Хомчак.

По его словам, это невозможно по трем причинам. В частности, в случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Еще одной причиной, по утверждению Хомчака, якобы является риск вмешательства России.



Генерал также заявил, что жители Донбасса "не везде" поддерживают украинских военных, поэтому их ждут "выстрелы в спину".Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что власти Украины провалили поручения "нормандского" саммита в Париже, прошедшего в декабре 2019 года, которые касаются согласования с Донецком и Луганском правовых аспектов особого статуса Донбасса. По его словам, Киев не проделал работу по приданию закону об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению особенностей самоуправления региона в конституции страны, в "подвешенном" состоянии находится и механизм введения статусного закона в действие по "формуле Штайнмайера".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости