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С работы в Новый год: отклонила ли законопроект о выходном дне 31 января Госдума?

13:30 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Документом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.

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Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года. Документом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
Кабмин предложение не поддержал. Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, тогда объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно, слишком поздно. По его словам, это может в частном порядке сделать каждый работодатель, если сочтет нужным. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая объяснила, что 31 декабря в 2019 году не сделали выходным днем, потому что для принятия подобных решений нужны более длительные сроки. Практически через несколько дней после объявления о том, что возможность переноса существует, главы многих российских регионов начали менять график работы в последние дни года для сотрудников органов власти и бюджетников. Они рекомендовали всем руководителям предприятий и организаций сделать то же самое.

В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.

31 декабря нерабочие дни
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