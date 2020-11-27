Может оставить без подарков на Новый год таможня жителей Новосибирской области

За 11 месяцев 2020 года, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста был осуществлен контроль за пересылкой товаров более чем в 24 млн международных почтовых отправлениях.

Новосибирская таможня предостерегает граждан от покупки подделок через интернет

В преддверие новогодних распродаж в зарубежных интернет-магазинах, Новосибирская таможня предупреждает граждан о необходимости соблюдения требований законодательства.

Среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста – пересылка изделий, на которые незаконно нанесены товарные знаки известных мировых брендов. Основной поставщик подделок – Китай.

В соответствии с п.2.2.1.3 ст.19 Всемирной почтовой конвенции, пересылать в международных почтовых отправлениях контрафактные товары нельзя.



В числе откровенных подделок новосибирские таможенники в 2020 году выявили и вернули обратно отправителям – броши и солнцезащитные очки CHANEL; аксессуары для электронных устройств «APPLE»; запчасти и аксессуары для автомобилей «VOLKSWAGEN», TOYOTA, DENSO, OPEL, BMW; охранные сигнализации StarLine, TOMAHAWK и многое другое.Кроме контрафактных товаров, через границу запрещено пересылать любые виды оружия; товары, подвергающиеся быстрой порче; орудия добычи водных биологических ресурсов (определенные виды рыболовных сетей, электроловильные системы и устройства); взрывчатые, ядовитые вещества и др.Есть также перечень товаров, ограниченных к перемещению через границу Таможенного союза и в отношении которых действует разрешительный порядок ввоза и вывоза с таможенной территории, например: специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; культурные ценности; растения в любом виде и семена.С полным перечнем запретов и ограничений можно ознакомиться в отделениях почтовой связи или на официальном сайте ФТС России в разделе «Для физических лиц».Также, можно получить бесплатную консультацию в правовом отделе Новосибирской таможни. О порядке предоставления таможней государственной услуги по консультированию можно узнать по телефону: (383) 278 20 75 (автоинформатор).

СПРАВКА: За 11 месяцев 2020 года, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста был осуществлен контроль за пересылкой товаров более чем в 24 млн международных почтовых отправлениях.

Все почтовые отправления прошли таможенный контроль в установленный законодательством срок (не более 4 часов с момента поступления в таможню). С целью контроля сроков оформления в Новосибирской таможне организован ежедневный мониторинг поступающих и прошедших таможенный контроль международных посылок.

По результатам таможенного контроля за 11 месяцев 2020 года было выявлено более 400 попыток незаконного перемещения холодного оружия, 9 «шпионских» устройств, 100 посылок с контрафактным товаром, 6 попыток незаконной пересылки наркотических и сильнодействующих веществ, а также ряд других нарушений, связанных с несоблюдением фитосанитарных требований к пересылаемым предметам.



В случае задержании посылки таможней, в сервисе отслеживания по трек-номеру на сайте Почты России, появляется соответствующий статус. В случае успешного прохождения таможенного контроля появляется статус «Выпущено таможней». Это значит, что посылка покинула место расположения таможенного органа и передана сотрудникам почты для доставки адресату.