Хочу сделать подарок маме ко Дню матери с первой зарплаты. В какую сумму уложиться?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория:
Скоро уже День матери. Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите? Хочу сделать подарок маме с первой зарплаты, и не знаю, в какую сумму уложиться.
Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория:
Скоро уже День матери. Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите? Хочу сделать подарок маме с первой зарплаты, и не знаю, в какую сумму уложиться.
От редакции
Дарите подарки мамам?