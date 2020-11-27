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Народные новости

Хочу сделать подарок маме ко Дню матери с первой зарплаты. В какую сумму уложиться?

12:03 27.11.2020
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Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория:

Скоро уже День матери. Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите? Хочу сделать подарок маме с первой зарплаты, и не знаю, в какую сумму уложиться.

день матери первая зарплата подарок что подарить
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От редакции

Дарите подарки мамам?

Аноним, 27 ноября 2020 12:27
Если мама любит цветы,подари ей орхидею.Всего 1000 рублей,а счастья на долгие месяцы.

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