Хочу сделать подарок маме ко Дню матери с первой зарплаты. В какую сумму уложиться?

Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория: Скоро уже День матери. Что планируете дарить мамам? Или вообще ничего не дарите? Хочу сделать подарок маме с первой зарплаты, и не знаю, в какую сумму уложиться.

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