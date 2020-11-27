27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Почему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской области

14:00 27.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В целом по стране, россияне хотят, чтобы у магазина была экспресс-доставка — в течение 1 дня или нескольких часов свой заказ хотели бы получить около 30% опрошенных. 40% готовы подождать доставку пару дней, для еще порядка 30% оптимальное время доставки товаров из магазина — не более недели.

% name% title
Более трети жителей Новосибирска стали чаще пользоваться доставкой в этом году
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Боролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из БердскаПочему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской областиЕщё 652 новостей

Более 20% малых предпринимателей полностью перешли в онлайн и подключили доставку из-за пандемии

Сервис доставки от «Ситимобил для бизнеса» и ResearchMe провели опрос среди представителей малого бизнеса и их клиентов* о том, как пандемия повлияла на их использование услуг доставки.

Более трети респондентов из Новосибирска (39%) стали чаще пользоваться услугами доставки в этом году — в основном во время удаленной работы или в периоды самоизоляции. 36% опрошенных пользуются доставкой с прежней частотой, а 12% даже реже. При этом большинство респондентов (65%) заказывают доставку товаров на дом несколько раз в месяц и чаще.

По словам 84% опрошенных представителей бизнеса, спрос на доставку вырос весной-летом 2020 года, и 21% из них из-за востребованности услуги полностью перешли на доставку. У 37% востребованность доставки среди клиентов продолжает расти до сих пор.

В целом по стране, россияне хотят, чтобы у магазина была экспресс-доставка — в течение 1 дня или нескольких часов свой заказ хотели бы получить около 30% опрошенных. 40% готовы подождать доставку пару дней, для еще порядка 30% оптимальное время доставки товаров из магазина — не более недели.

Предприниматели, в целом, справляются с пожеланиями покупателей: треть привозит товар в течение нескольких часов или за день. Более четверти доставляют заказы своим клиентам в течение недели. 74% представителей бизнеса заявили, что станут чаще пользоваться доставкой, если у них появится возможность доставлять заказы в течение 1-2 часа, например, с помощью агрегатора такси.

Чаще всего предприниматели доставляют заказы клиентам самостоятельно – силами владельца или сотрудников, также распространена доставка при помощи курьерских служб (47% выбрали каждый из вариантов). Каждый четвертый бизнес пользуется сервисами экспресс-доставки (26%), каждый пятый – отправляет доставку с помощью такси, столько же – через Почту России. У 20% предпринимателей доставка занимает более недели.

* опрос проводился среди 1316 россиян во всех городах-миллионниках и 410 представителей малого и среднего бизнеса

Источник: Пресс-служба Ситимобил

доставка заказ курьер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто заказываете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Болеют коронавирусом 3 300 учителей в Новосибирской области
14:45 27-11-2020
Болеют коронавирусом 3 300 учителей в Новосибирской области
Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
14:40 27-11-2020
Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
14:36 27-11-2020
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
14:30 27-11-2020
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
14:28 27-11-2020
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
14:25 27-11-2020
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
БердскБоролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
14:25 27-11-2020
Боролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
14:20 27-11-2020
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
14:15 27-11-2020
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку
14:03 27-11-2020
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку