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Все замерзли: Отключили тепло и горячую воду в 104 домах Новосибирска

12:29 27.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В том числе, нет тепла в здании регионального правительства.

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В Новосибирске отключили тепло и горячую воду в 104 объектах

В том числе, нет тепла в здании регионального правительства.
В Новосибирске в пятницу, 27 ноября, из-за дефекта на теплотрассе отключили отопление и горячую воду в 104 объектах мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской Генерирующей компании (СГК).

«Сегодня устраняем дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 миллиметров по улице Сереберенниковской в Центральном округе», – сообщают в пресс-службе компании.

В зону отключения попали 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания. Всего отключено 104 объекта.

Специалисты компании уточняют, что все работы завершат 27 ноября поздним вечером. После этого подачу тепла и горячей воды возобновят.

Источник: МЧС

нет тепла отключение отопление
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