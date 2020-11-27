27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений

14:30 27.11.2020 Фото: @lucicicinda / TikiTok
0

В комментариях многие признались, что то, как блогерша описала жизнь в России, напугало их.

% name% title
Блогерша показала иностранцам жизнь в России и напугала их

TikTok-блогерша с ником licicicinda опубликовала несколько коротких видео, в которых показала жизнь в России. Ее рассказы о некоторых обычных для местных жителей явлениях испугали иностранцев, о чем они сообщили в комментариях.

В первом ролике, опубликованном 23 ноября, девушка показала, что, по ее мнению, чаще всего видят россияне вокруг себя. Сначала она продемонстрировала «уродливые балконы и такой же уродливый пластик, покрывающий их». Далее блогерша заметила, что в каждом классе школы висит портрет президента России.

Она показала импровизированный бюллетень, указав на то, что выборы в стране не приносят никаких изменений. Кроме того, по словам licicicinda, в России легализовано домашнее насилие и нет системы разделения и переработки отходов.

Ролик licicicinda набрал популярность, его посмотрели более 1,5 миллиона раз. Вскоре она выпустила продолжение. Во второй части россиянка отметила, что каждый год в стране отключают горячую воду на две недели. Также она указала на существование холодца, который «любят старшие поколения, а молодежь даже боится на него посмотреть». Блогерша пояснила, что в домах зачастую есть шкаф с хрустальным сервизом, который достают ежегодно только раз — для празднования Нового года.

По мнению licicicinda, в стране легализована гомофобия, а большинство россиян верит, что гомосексуалом можно стать, если посидеть рядом с геем. Также она высказалась о мавзолее Ленина и описала его как «труп, буквально лежащий прямо посреди Красной площади».

В комментариях многие признались, что то, как блогерша описала жизнь в России, напугало их. Некоторые стали уточнять у девушки, действительно ли жители страны так плохо относятся к гомосексуалам. Других же удивило существование мавзолея. Некоторые юзеры заметили, что фотографии холодца вызвали отвращение и у них.

Источник: lenta.ru

блогер популярность ролик хайп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно жить в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
14:40 27-11-2020
Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
14:36 27-11-2020
Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
14:30 27-11-2020
Девушка рассказала иностранцам про Россию и сломала их. И «мясное желе» - не первый пункт в списке потрясений
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
14:28 27-11-2020
Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
14:25 27-11-2020
Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина
БердскБоролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
14:25 27-11-2020
Боролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
14:20 27-11-2020
28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
14:15 27-11-2020
Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку
14:03 27-11-2020
Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку
Почему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской области
14:00 27-11-2020
Почему стали чаще пользоваться доставкой в 2020 году жители Новосибирской области