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Достал пистолет, перепрыгнул через прилавок: задержали грабителей павильонов в Новосибирске. Они попали на видео

13:21 27.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Фигуранты задержаны полицейскими по местам проживания. Орудие преступления и одежда, в которой они находились при совершении преступлений, изъяты.

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Всех, кто пострадал от действий граждан, просьба обратиться в полицию по телефону: 232-17-51

21 ноября в полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном в торговом павильоне, расположенном на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска.

Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции продавец сообщила, что после того, как ушёл покупатель, в павильон зашёл неизвестный мужчина и попросил подобрать нужный товар. Гражданин долго расспрашивал женщину о продукции, и когда она отвернулась, вытащил предмет, похожий на пистолет. Подойдя к кассе, работница заметила в руках мужчины оружие. Поставив рюкзак на витрину, злоумышленник сказал сложить в него все деньги. Забрав денежные средства в сумме более 5 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры видео наблюдения, которая зафиксировала момент преступления и лицо его совершившее.

На следующий день аналогичное преступление было зафиксировано на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска.

Здесь, в 17.30 в продуктовой киоск зашли двое мужчин. Пока один отвлекал продавца, второй перепрыгнул через прилавок, где под угрозой применения пневматического пистолета, потребовал отдать денежные средства. Однако продавец смогла выхватить у нападавшего пистолет и откинуть в сторону. Схватив из кассы 5 тысяч рублей, подозреваемые скрылись.

При просмотре видео с торгового зала полицейские установили, что оба преступления совершены одним и тем же фигурантом, а второй мужчина на видео — гражданин, роль которого и в первом и втором случае - отвлечь продавцов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску, Отделов полиции № 3 «Заельцовский» и № 6 «Октябрьский» установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Мошковского района в возрасте 21 года и 25 лет, старший из которых уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Фигуранты задержаны полицейскими по местам проживания. Орудие преступления и одежда, в которой они находились при совершении преступлений, изъяты.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161, 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, Разбой). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий граждан, просьба обратиться в полицию по телефону: 232-17-51.

Источник: 54.мвд.рф

ограбление разбой
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