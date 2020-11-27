Взломал сайт правительства Новосибирска отец двоих детей с домашнего компьютера. Ему вынесли приговор

Мужчина признал свою вину. Суд учел, что у него на иждивении — двое маленьких детей. Суд учел эти обстоятельства и стал наказывать мужчину строго.

Отцу двоих детей, взломавшему сайт новосибирского правительства, вынесли приговор

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Судом установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома, с помощью личного компьютера установил на сервер вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации. Далее он указал в программных настройках случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в том числе IР-адрес, принадлежащий Правительству Новосибирской области, и осуществил компьютерную атаку, направленную на получение неправомерного доступа к базам данных.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей.Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.