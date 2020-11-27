Взломал сайт правительства Новосибирска отец двоих детей с домашнего компьютера. Ему вынесли приговор

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
Судом установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома, с помощью личного компьютера установил на сервер вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации. Далее он указал в программных настройках случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в том числе IР-адрес, принадлежащий Правительству Новосибирской области, и осуществил компьютерную атаку, направленную на получение неправомерного доступа к базам данных.
В судебном заседании подсудимый вину признал. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.