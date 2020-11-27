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Даже смотреть холодно! Бегает в шортах при -30 менеджер из Новосибирска

14:15 27.11.2020
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Он считает, что благодаря этому не заразился коронавирусом и вообще укрепил свой иммунитет.

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Однажды мужчина 2 часа бежал по 25-градусному морозу. Фото: Ольга КОСТИНА

35-летний менеджер из Новосибирска Илья Грачев бегает в одних шортах и кроссовках в любое время года, чем привлекает внимание прохожих. Люди называют мужчину отмороженным и сами мерзнут, глядя на бегуна. Закаляться Илья стал два года назад — решил проверить организм на прочность. Вышел на свежий воздух и стал постепенно избавляться от одежды, пока не остались одни шорты. Проводил на улице по полтора часа и, что удивительно, еще ни разу не заболел. Как сибиряк справляется с диким холодом и почему не боится 30-градусных морозов — расскажем в нашем материале.

Любовь к спорту у Ильи зародилась еще в детстве. Сибиряк жил рядом с лесом, поэтому часто ходил на лыжах.

— Чуть позже я стал заниматься силовыми упражнениями и два года назад пристрастился к бегу. Утром, вечером да и в свободное время наворачивал круги по давно знакомым маршрутам, — рассказал КП-Новосибирск Илья.

В это же время Илья начал закаляться: обливался холодной водой, купался в проруби. В один прекрасный момент решил совместить приятное с полезным и начал бегать зимой в одних шортах и кроссовках.

— Каждый раз, выходя на пробежку, я оставлял дома по одной вещи. Бегал по 10 километров — час-полтора. Организм понемногу привыкал к холоду. Я обязательно следил, как кожа реагирует на низкую температуру, чтобы не получить обморожение. Теперь бегаю в одних шортах и обуви, — продолжает мужчина.

Суровому сибирскому парню не страшны ни лютые морозы, ни северный ветер. В копилке Ильи два значимых достижения: пробежал 10 километров по лесу в 30-градусный мороз и преодолел 17 километров за два часа, когда термометр показывал -25.

— В первый раз у меня случилась паническая атака. Я почувствовал, что мне тепло, и перепугался. Я откуда-то взял, что, если появляется подобное ощущение, значит, я замерзаю и совсем скоро умру от холода, — признается Илья. — Пришлось отгонять от себя подобные мысли и бежать дальше.
Мужчина никогда не боялся заболеть. Более того, благодаря бегу на морозе и закаливанию иммунитет, как считает сам бегун, улучшился. Сейчас Илья спокойно ходит всю зиму без шапки и не боится простудиться. Да и коронавируса не страшится.

— Если во время бега я понимаю, что начинаю замерзать, то останавливаюсь и начинаю отжиматься. Либо встаю в планку. Это нужно для того, чтобы начали работать мышцы, которые при беге не задействованы, — объясняет сибиряк.

«Голые пробежки» мужчина устраивает не для зрелищности, а исключительно для собственного здоровья, поэтому, говорит, на мнение окружающих не особо реагирует.

Источник: nsk.kp.ru

бег закалка мороз холодовое Илья Грачев
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