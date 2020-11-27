Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска начала проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении прав местного жителя на получение медицинской помощи и мер социальной поддержки.
По сведениям СМИ переболевший COVID-19 новосибирец с ампутированной ногой остался без лекарств и мер социальной поддержки.
Информацию о лечении и заражении мужчины коронавирусной инфекцией в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» проверит прокурор Ленинского района г. Новосибирска, соблюдение законодательства о защите прав инвалидов (в т.ч. обеспечение средствами реабилитации) оценит прокуратура Кировского района г. Новосибирска.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Источник: Прокуратура Новосибирской области