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Остался без лекарств и поддержки инвалид с ампутированной ногой в Новосибирске. Прокуратура начала проверку

14:03 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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По сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи, нарушении прав инвалида прокуратура организовала проверку

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска начала проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении прав местного жителя на получение медицинской помощи и мер социальной поддержки.

По сведениям СМИ переболевший COVID-19 новосибирец с ампутированной ногой остался без лекарств и мер социальной поддержки.

Информацию о лечении и заражении мужчины коронавирусной инфекцией в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» проверит прокурор Ленинского района г. Новосибирска, соблюдение законодательства о защите прав инвалидов (в т.ч. обеспечение средствами реабилитации) оценит прокуратура Кировского района г. Новосибирска.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

инвалид ненадлежащее оказание медицинской помощи проверка
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