Боролись за жизнь, как гладиаторы: Житейские советы от переболевшего COVID-19 Евгения Балыбина из Бердска

Эти советы не только тем, кто уже заболел, но и тем, кто не собирается этого делать. Наученный горьким опытом бердчанин советует беречь здоровье и выполнять все рекомендации, в том числе и по масочному режиму.

Вторая волна пандемии накрыла большое количество заболевших коронавирусом

Пройдя долгий и трудный путь лечения от COVID-19, готов дать рекомендации, полученные на своем горьком опыте, Евгений Балыбин из Бердска.

-Вот и мы переболели короновирусом с двусторонним воспалением легких. Пока еще болеем, но уже не так, когда упорно боролись за жизнь, как упрямые престарелые гладиаторы. Какие из истории болезни можно сделать выводы и какие дать рекомендации людям, которые еще только собираются болеть, да и тем, которые не собираются и не думают этого делать. Подойдет обеим категориям.

Больные вперемешку со здоровыми

Первые выводы я сделал еще во время болезни. А именно — отсутствие системы здравоохранения в Бердске, и, как следствие, невозможность получить штатную медицинскую помощь. Об этом я уже писал.

Второе — это недостоверная информация со стороны официальных лиц в отношении порядка получения медицинской помощи. Например, нам говорят, что с подозрением на коронавирус необходимо самоизолироваться и вызывать врача на дом. Некоторое время в Новосибирской области вообще никому нельзя было выходить из дома, кроме как на кратковременный выгул собак в радиусе 50 метро от дома (режим самоизоляции).

На самом деле, сейчас не только с подозрением на короновирус, но и вполне себе абсолютно больные с диагнозом "коронавирус» и двусторонним воспалением легких толпятся вперемешку с ещё не заболевшими в медицинских учреждениях Бердска — в регистратуру, на запись к врачу, на прием к врачу, за назначением исследования (крови, мазок на короновирус, компьютерной томографии легких), за получением результатов исследования. И это самое плохой вариант из всех возможных бездействий со стороны руководства медициной, так как несомненно влечет вал заболеваемости, справиться с которым не управляемая никем медицина уже не в состоянии. И заболеваемость (количество заболевших короновирусом) растет по экспоненте. А это стремительный, фатальный рост. Поэтому пришла мысль, что вот такая халатность и неорганизованность неспроста. Не может же такого быть. Приходит мысль, что ставится целью заражение всего населения, с целью скорейшей выработки коллективного иммунитета. Ну нет у меня другого разумного объяснения мешанины из ковидных и здоровых людей в медучреждениях.

Далее, как было озвучено в сми, в том числе и на сайте «Курьер. Среда. Бердск», министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал, что всем заболевшим COVID-19 обеспечена бесплатная доставка лекарств на дом. То, что эта информация не соответствует действительности следует из телефонного разговора от 25 ноября 2020 с бердской ковидной бригадой. Они слышали про бесплатные лекарства, в том числе и через СМИ. Сказали, что по телевизору много чего говорят, но до них лекарства доходят только в виде нематериальных слухов. Нужны слухи - доставят бесплатно.

Достаточно ли одного отрицательного теста?

Далее. Как мне сообщили в бердской ковидной бригаде, больного выписывают с больничного в случае одного (!) отрицательного теста на COVID-19 . У моей жены диагностировано двустороннее воспаление легких. Результат мазка на коронавирус у меня с такой же болячкой положительный, у нее отрицательный. Возникают вопросы следующие. Неужто такой надежный тест, гарантирующий 100 % достоверный результат? Полагаю, что это невозможно в принципе.

Старый друг Геннадий Лабенский, который лечился от COVID-19 в клинической инфекционной больнице на ул.Семьи Шамшиных, 40 (т.218-17-87) рассказал, что после месяца лечения, четырех КТ легких при положительной динамике течения воспаления легких, был выписан после двух подряд отрицательных тестов на коронавирус. Брали тесты много раз. То положительный, то отрицательный результат. После отрицательного - опять положительный. Это говорит о том, что не всегда тест показывает наличие вируса. И только после двух отрицательных результатов врачи сделали вывод о безопасности больного для окружающих. То есть, определяли два момента — вылечили воспаление легких, определили, что вирус в организме пациента отсутствует, он не заразен. После этого произвели выписку из больницы. Ну, тут кажется все понятно и логично. А в случае с моей женой очень даже не понятно. Ну хорошо, посчитали ее не заразной после одного теста. Ну, достигла наука невероятных результатов. Допустим. Но воспаление-то легких никуда не делось. А больничный будет закрыт, следовательно, обязана идти на работу. Как в песне поется: «Ковыляй потихонечку, про медпомощь забудь, заживут твои легкие, проживешь как-нибудь». А вот с этим категорически невозможно согласиться. От слова "никак". Лечиться необходимо до полного излечения, не очевидно ли это?

Возникает вопрос: «Что делать?». И это вопрос сугубо практический, а совсем не социальная фантазия скучного философского романа господина Чернышевского. Вопрос под стать современным идеям делократии нашего современника и друга Протопова Александра Ивановича (см. «Делократия»).

Профилактика превыше всего

Первое. Я думаю, что прежде всего нужно беречься пока здоровым и радоваться своему состоянию как благу, не навечно и не навсегда данному. Прежде всего, совершенно необходимо выполнять всем известные рекомендации: масочный режим, социальная дистанция, частое мытье рук и лица. Маски необходимо менять часто — каждые два-три часа. В дальнейшем они становятся источником заразы. Мой друг Александр Макунин оставляет верхнюю одежду в холодной веранде, не заходит в ней в дом. Использованные маски складывает в дезраствор там же, не занося домой. Думаю, принимаемые им меры правильные. То есть, основа основ — профилактика, какая - она всем известна, подробнее останавливаться на этом я не вижу смысла.

Куда жаловаться?

Второе. Мне кажется, фактов неоказания медицинской помощи накопилось немало. В том числе, которые привели к трагическому финалу. Представляется необходимым, несмотря на огромное горе от потери близкого человека, перевести вопрос в правовую плоскость для ответа на вопрос «Кто виноват?». Для этого представляется необходимым обращаться с сообщениями о фактах неоказания, или ненадлежащего оказания медицинской помощи в различные компетентные инстанции и правоохранительные органы. Какие? Министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство здравоохранения России, уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе, прокурору Новосибирской области, Следственный комитет России, с сообщением о преступлении в МВД, в суд с административным иском о признании действий (бездействий) незаконными и компенсации морального и материального вреда. Целью данных обращений должно ставиться не допущению впредь незаконных действий или бездействия, административные, кадровые, управленческие выводы, направленные на улучшение обстановки и создании функционирующей системы здравоохранения. Для достижения указанных целей представляется необходимым выявление и наказание виновных в каждом конкретном случае. Думается, это будут одни и те же лица. Что касается меня лично, то я понимаю, что непосредственного достижения поставленных целей в результате каждого обращения добиться вряд ли удастся в силу сложившейся практики. Но в итоге, в результате массовости обращений, железной доказательности нарушения прав граждан на медицинское обслуживание, все должно заработать. Пусть не сразу. Пусть медленно и со скрипом. Но заработать должно. Иначе мы будем продолжать терять людей, в итоге потеряем страну. Нам ведь не только нужны молодые выжившие с отличным здоровьем, но не менее важны опытные и умные.

Не приходит врач? Подключайте всех, кого можете

Третье. Что же делать тем, кто заболел и не может попасть на прием к врачу? Тут очень важно понимать, что медлить и пускать на самотек болезнь нельзя ни в коем случае. Если у молодых и здоровых данное поведение может не привести к фатальным результатом, то у людей пожилого возраста и/или обремененных хроническими заболеваниями, ковид наверняка вызовет осложнения в виде или воспаления легких, или активирует иные воспалительные процессы. У моего знакомого коронавирус вызвал менингит, от которого он умер. Другой знакомый умер от воспаления легких. Оно само у ослабленных и хроников не пройдет. Четких рекомендаций, что же делать, здесь дать невозможно. Все зависит как от личных способностей, остатков жизненных сил, наличия друзей, родственников, знакомых, стечения обстоятельств, настойчивости, финансовых возможностей и многих других факторов, учесть которые иногда не возможно. Но что сделать нужно обязательно - нужно немедленно подключать и родственников и друзей к вызову врача на дом и к поиску и доставке необходимых лекарств.

Врача нужно добиваться любыми доступными способами - запись через госуслуги, сайт минздрава, по телефонам, в т.ч. кол-центра, посредством регистратуры поликлиники. Дозваниваться до ковидной бригады Бердска. Телефоны ковид-бригады: 3-22-40, 2-10-19. Использовать все возможные и доступные вам каналы связи с врачом. Мой старинный приятель пришел в больницу и не уходил, пока не получил помощь. Его госпитализировали. То же можно сказать и при посещении поликлиники. Нет участкового — идите к заведующему. Находите знакомых врачей, просто ответственных и сочувствующих, которые вас осмотрят, назначат схему срочного лечения, назначат необходимые исследования (компьютерная томограмма легких, анализ крови, вызов ковидной бригады, взятие мазков на вирус, вызов фельдшера на дом для оформления больничного лица). Старайтесь всеми силами (если сил нет, так родственники пусть стараются) попасть вообще на учет в качестве заболевшего. Тогда вы попадете в систему, которая хоть как-то обратит на вас внимание, поставит на учет в качестве больного и что-то будут для вас делать. Но и после попадания на учет расслабляться не нужно. Активно взаимодействуйте с врачом, если вам посчастливилось попасть к нему на лечение. И так до полного излечения.

У меня воспаление легких проявило себя уже на пятый день болезни и быстро прогрессировало. У жены легкие воспалились немного позже. Заболели 31 октября 2020 года одновременно. Начали лечение как раз на пятый день болезни. Все перипетии поиска лечения и лекарств я описывал ранее, здесь останавливаться на данном вопросе я не буду.

Лекарства, предотвратившие смерть

Конечно, схему лечения должен назначить врач. Но, по вышеописанным причинам иногда требуется срочная медикаментозная помощь в условиях отсутствия помощи врачебной. Что принимали от воспаления легких при COVID-19, стоит, наверное, сказать. Это — цефтриаксон (цефазолин, цефабол), дексаметазон, азитрокс, эликвис (лечение только по рекомендации врача). Эти лекарства остановили нам воспаление легких, дали возможность дышать. Субъективно — предотвратили смерть. Принимали противовирусные препараты, витамины, микроэлементы. Не вижу смысла описывать эти лекарства, объяснять их фармакологические свойства. Нам назначал их врач Светлана Лутова. Встречу с этим человеком мы расценили как чудо, которое спасло нам жизнь, для нас она волшебный герой.

Ведите график приема лекарств

В процессе лечения мы ухаживали с женой друг за другом, самостоятельно делали друг другу уколы. Скрупулезно вели график приема лекарств. Без этого никак, отследить график приема в уме и запомнить его в условиях болезни, слабости, высокой температуры практически невозможно. Включили и народные средства в схему лечения. Чага, зелёный чай, клюква, хрен. С благодарностью использовали дар друга пасечника Антона Пилипенко — настойку ульевой моли, настойку прополиса, мед кипрейный. Принятые меры дали положительные результаты — на 15 день задышали, несколько ранее ушла температура.

Подводим итоги: спасение в большой степени зависит от вас самих. Пока так устроен мир.

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