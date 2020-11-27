Второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших: новых зараженных 181 за сутки на 27 ноября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 208 человек. На ИВЛ – 55 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 208 человек. На ИВЛ – 55 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 27 ноября в регионе выявлено 22 153 случая COVID-19 (+181 за сутки), в том числе у 1 397 детей. 17 998 пациентов выписаны с выздоровлением (+188 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 74 года, 84 года, и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека.

В отделениях реанимации находятся 208 человек. На ИВЛ – 55 пациентов.

Госпитализированы 35 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 116.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 578 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 914 180 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 558 жителей региона, 67 272 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 485 обращений, госпитализированы 27 человек.