Пьяный водитель Hyundai Tucson на полном ходу протаранил автомобиль Honda Fit в Микрорайоне в Бердске

По словам госинспектора, водитель автомобиля корейской сборки выбрал несоответствующую конкретным условиям движения и своему состоянию скорость для проезда по внутриквартальному проезду.

По словам госинспектора, водитель автомобиля корейской сборки выбрал несоответствующую конкретным условиям движения и своему состоянию скорость для проезда по внутриквартальному проезду.

«Межнациональный» конфликт произошёл 25 ноября во дворе дома №25 в Микрорайоне в Бердске.

В 16.50 водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, в пути следования произвёл столкновение с автомобилем Honda Fit. Пострадавших нет, — старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО Ольга Гейнисман.

— Он управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, — пояснила Гейнисман.

По словам госинспектора, водитель автомобиля корейской сборки выбрал несоответствующую конкретным условиям движения и своему состоянию скорость для проезда по внутриквартальному проезду.