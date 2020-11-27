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«Тихий час» ввели на дачах Новосибирской области. Со скольки и до скольки можно шуметь, узнайте

16:30 27.11.2020 Фото: zsnso.ru
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Ранее был предусмотрен так называемый дневной сон только в многоквартирных домах, настоящим законопроектом предлагается ввести часовой дневной сон и на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

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На дачах вводят «тихий час»

Решение о введении «часа тишины» с 13 до 14 часов на дачных и садоводческих участках принято депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.

26 ноября на третьей сессии Законодательного Собрания был одобрен в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» от 28 марта 2016 года № 47-ОЗ. Ранее этот законопроект был рассмотрен на заседании комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, устанавливается запрет «на совершение действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 13 часов до 14 часов по местному времени». Заместитель председателя комитета Евгений Смышляев объяснил, что изменения по вводу «тихого часа» с 13 до 14 часов на территориях, предназначенных для садоводства и огородничества, вносятся во исполнение решения Новосибирского областного суда.

«Ранее был предусмотрен так называемый дневной сон только в многоквартирных домах, настоящим законопроектом предлагается ввести часовой дневной сон и на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, – доложил на сессии заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев. – Законопроект рассмотрен на заседании комитета и рекомендован к принятию в первом чтении с установлением сокращенного срока поправок – до 7 декабря 2020 года».

Тем же законом, в который вносятся изменения, предусмотрено, что нельзя шуметь по ночам, с 22 часов до 9 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени. К запрещенным действиям относятся: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах; крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумом и вибрациями.

Санкции за нарушение законодательства о тишине и покое граждан предусмотрены статьей 4.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ (с изменениями на 14 июля 2020 года). Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 5 тысяч рублей, на юридических лиц – 10 тысяч рублей. За повторное нарушение порядок штрафы уже значительно выше: 5 тысяч, 10 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.

Источник: zsnso.ru

дача тихий час тишина
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