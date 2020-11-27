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Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

15:26 27.11.2020 Фото: кремлин.ру
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Из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.

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Итоговая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря итоговую пресс-конференцию, выйдет на связь из своей резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 27 ноября 2020 15:41
Очередные три часа пустопорожней демагогии и откровенного вранья.

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