Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

Итоговая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря итоговую пресс-конференцию, выйдет на связь из своей резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли.