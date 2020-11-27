Розыск: Нашелся ли рассчитавшейся потерянной ребенком картой с 10 000 рублями неизвестный в мясном магазине Бердска? Посмотрите на его лицо

11-летняя дочь Павла Коробова ближе к вечеру 26 ноября возвращаясь из магазина, увидела идущего за ней мужчину, испугалась и выронила банковскую карту, которой рассчитывалась в магазине. Пришла домой и вскоре на телефон родителей пришло сообщение, что с карты снято 700 рублей.

Подобравший карту на улице так и не дал о себе ничего знать ее владельцу

Не удалось опознать по стоп-кадру из видео мужчину, подобравшего банковскую карту с 10 000 рублями, оброненную 11-летней девочкой в Бердске. Сам о себе он тоже не заявил владельцу потерянной карты.

-Не было ни одного звонка. Сегодня еще ждем, может, человек сам объявится, завтра будем действовать по обстоятельствам, - ответил владелец карты «Мир» Павел Коробов 27 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, 11-летняя дочь Павла Коробова ближе к вечеру 26 ноября возвращаясь из магазина, увидела идущего за ней мужчину, испугалась и выронила банковскую карту, которой рассчитывалась в магазине. Пришла домой и вскоре на телефон родителей пришло сообщение, что с карты снято 700 рублей. Сумма была списана в мясном магазине.

-Мы бегом в этот магазин. Посмотрели видео, там увидели мужчину. Видно, что он нашу карту «мировскую» золотую прикладывает. Рассчитался этой картой, походил по магазину. Продавец рассказала, что его запомнила. Мужчина говорил с ней, улыбался. Потом удалился из магазина, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Павел Коробов.

Семья, в которой воспитывается 4 детей, не может заблокировать данную карту, так как на нее поступает много выплат. Чтобы восстановить ее, нужно ехать в Новосибирск. Заблокировать карту, по словам Павла, они могут только 3 или 4 декабря. Поэтому быстро приняли решение и перевели все денежные средства на другую карту. Успели вовремя. Мужчина ходил по ближайшим магазинам и пытался рассчитываться ею. Было две или три попытки. На карте было 10 000 рублей. Неизвестный успел сделать покупку в мясном магазине на 700 рублей. Купил фарш и еще что-то.

Павел просил мужчину вернуть карту и деньги. Или позвонить ему тех людей, кому известен человек, подобравший карту, оброненную ребенком.

Бердчанин предполагает, что мужчина живет в Микрорайоне, так как все действия с картой он производил именно в близлежащих магазинах.

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Если вам что-либо известно о данном мужчине, звоните по тел.: 8-913-457-63-36 (Павел Александрович).

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