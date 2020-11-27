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"Работы не увидели": Отстранили за бездействие во время ЧС чиновницу

16:20 27.11.2020 Фото: instagram.com/fareast_primorye
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В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги.

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Остров с Владивостоком связывают мост и паромная переправа

Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от работы за бездействие и неоказание помощи жителям острова во время ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

На место чиновницы Кожемяко поручил незамедлительно поставить одного из заместителей главы города. Также по распоряжению главы региона 27 ноября на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

Остров с Владивостоком связывают мост и паромная переправа. После ледяного дождя мост признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли. Таким образом, Русский оказался фактически оторван от материка.
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Ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября, парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги.

отставка режим ЧС чиновница
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