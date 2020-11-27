Рекордные 27 543 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки на 27 ноября в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 27 ноября

За последние сутки в России выявлено 27 543 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 6241 (22,6%)

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%



2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 2 215533 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 26 682 человека:

Москва – 6484

Санкт-Петербург – 1898

Нижегородская область – 1000

Московская область – 615



Архангельская область – 573Калининградская область – 463Пензенская область – 461Хабаровский край – 436Республика Саха (Якутия) – 415Свердловская область – 402Республика Коми – 398Ульяновская область – 396Тюменская область – 385Мурманская область – 374Тверская область – 367Республика Крым – 343Республика Карелия – 342Красноярский край – 333Омская область – 325Забайкальский край – 316Иркутская область – 302Курская область – 293Алтайский край – 291Белгородская область – 290Ленинградская область – 279Ростовская область – 279Воронежская область – 273Волгоградская область – 268Томская область – 267Орловская область – 265Пермский край – 248Рязанская область – 247Республика Алтай – 234Тамбовская область – 227Владимирская область – 225Новгородская область – 216Кировская область – 216Ханты-Мансийский автономный округ – 216Республика Бурятия – 213Калужская область – 212Республика Хакасия – 210Вологодская область – 207Самарская область – 206Республика Чувашия – 191Новосибирская область – 188Карачаево-Черкесская Республика – 186Амурская область – 184Брянская область – 181Саратовская область – 181Ставропольский край – 176Сахалинская область – 174Костромская область – 168Ивановская область – 164Кемеровская область – 159Ярославская область – 152Тульская область – 151Оренбургская область – 142Приморский край – 138Липецкая область – 131Кабардино-Балкарская Республика – 122Республика Дагестан – 119Камчатский край – 119Смоленская область – 118Республика Северная Осетия - Алания – 117Республика Калмыкия – 111Краснодарский край – 110Псковская область – 109Астраханская область – 106Ямало-Ненецкий автономный округ – 101Республика Башкортостан – 99Удмуртская Республика – 87Республика Татарстан – 77Республика Мордовия – 74Севастополь – 70Магаданская область – 68Республика Адыгея – 66Республика Тыва – 57Республика Марий Эл – 55Челябинская область – 51Республика Ингушетия – 49Еврейская автономная область – 45Курганская область – 31Чеченская Республика – 29Ненецкий автономный округ – 14Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 712 174 человека.

За сутки подтверждено 496 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 77

Санкт-Петербург – 63

Красноярский край – 24

Московская область – 23

Ростовская область – 21



Нижегородская область – 14Воронежская область – 13Иркутская область – 13Омская область – 13Пермский край – 12Алтайский край – 11Республика Бурятия – 10Республика Дагестан – 9Свердловская область – 9Челябинская область – 9Мурманская область – 8Ульяновская область – 8Вологодская область – 7Республика Крым – 7Новосибирская область – 7Республика Саха (Якутия) – 7Забайкальский край – 7Липецкая область – 6Краснодарский край – 6Ставропольский край – 6Республика Чувашия – 6Оренбургская область – 6Республика Хакасия – 6Ивановская область – 5Республика Калмыкия – 5Ханты-Мансийский автономный округ – 5Кемеровская область – 5Курская область – 4Самарская область – 4Саратовская область – 4Ямало-Ненецкий автономный округ – 4Брянская область – 3Владимирская область – 3Калужская область – 3Орловская область – 3Тверская область – 3Астраханская область – 3Волгоградская область – 3Костромская область – 2Рязанская область – 2Тульская область – 2Республика Карелия – 2Республика Коми – 2Архангельская область – 2Калининградская область – 2Севастополь – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Республика Марий Эл – 2Удмуртская Республика – 2Пензенская область – 2Приморский край – 2Смоленская область – 1Республика Ингушетия – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 38 558 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 543 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 840 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф