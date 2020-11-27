Рекордные 27 543 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки на 27 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 27 543 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 6241 (22,6%)
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 2 215533 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 26 682 человека:
Москва – 6484
Санкт-Петербург – 1898
Нижегородская область – 1000
Московская область – 615
Калининградская область – 463
Пензенская область – 461
Хабаровский край – 436
Республика Саха (Якутия) – 415
Свердловская область – 402
Республика Коми – 398
Ульяновская область – 396
Мурманская область – 374
Тверская область – 367
Республика Крым – 343
Республика Карелия – 342
Красноярский край – 333
Омская область – 325
Забайкальский край – 316
Курская область – 293
Алтайский край – 291
Белгородская область – 290
Ленинградская область – 279
Ростовская область – 279
Воронежская область – 273
Волгоградская область – 268
Орловская область – 265
Пермский край – 248
Рязанская область – 247
Республика Алтай – 234
Тамбовская область – 227
Владимирская область – 225
Новгородская область – 216
Ханты-Мансийский автономный округ – 216
Республика Бурятия – 213
Калужская область – 212
Республика Хакасия – 210
Вологодская область – 207
Самарская область – 206
Республика Чувашия – 191
Карачаево-Черкесская Республика – 186
Амурская область – 184
Брянская область – 181
Саратовская область – 181
Ставропольский край – 176
Сахалинская область – 174
Костромская область – 168
Кемеровская область – 159
Ярославская область – 152
Тульская область – 151
Оренбургская область – 142
Приморский край – 138
Липецкая область – 131
Кабардино-Балкарская Республика – 122
Камчатский край – 119
Смоленская область – 118
Республика Северная Осетия - Алания – 117
Республика Калмыкия – 111
Краснодарский край – 110
Псковская область – 109
Астраханская область – 106
Республика Башкортостан – 99
Удмуртская Республика – 87
Республика Татарстан – 77
Республика Мордовия – 74
Севастополь – 70
Магаданская область – 68
Республика Адыгея – 66
Республика Марий Эл – 55
Челябинская область – 51
Республика Ингушетия – 49
Еврейская автономная область – 45
Курганская область – 31
Чеченская Республика – 29
Ненецкий автономный округ – 14
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 712 174 человека.
За сутки подтверждено 496 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 77
Санкт-Петербург – 63
Красноярский край – 24
Московская область – 23
Ростовская область – 21
Воронежская область – 13
Иркутская область – 13
Омская область – 13
Пермский край – 12
Алтайский край – 11
Республика Бурятия – 10
Республика Дагестан – 9
Челябинская область – 9
Мурманская область – 8
Ульяновская область – 8
Вологодская область – 7
Республика Крым – 7
Новосибирская область – 7
Республика Саха (Якутия) – 7
Липецкая область – 6
Краснодарский край – 6
Ставропольский край – 6
Республика Чувашия – 6
Оренбургская область – 6
Республика Хакасия – 6
Ивановская область – 5
Ханты-Мансийский автономный округ – 5
Кемеровская область – 5
Курская область – 4
Самарская область – 4
Саратовская область – 4
Ямало-Ненецкий автономный округ – 4
Брянская область – 3
Калужская область – 3
Орловская область – 3
Тверская область – 3
Астраханская область – 3
Волгоградская область – 3
Костромская область – 2
Рязанская область – 2
Республика Карелия – 2
Республика Коми – 2
Архангельская область – 2
Калининградская область – 2
Севастополь – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Республика Марий Эл – 2
Пензенская область – 2
Приморский край – 2
Смоленская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 38 558 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 543 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 840 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф