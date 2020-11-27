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Шансов мало: 8-летнюю девочку с бешенством пытаются спасти врачи

15:50 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенка госпитализировали 24 ноября.

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Ребенка еще в августе покусала собака

Волгоградские врачи пытаются спасти девятилетнюю девочку из поселка Заволжский Палласовского района. У нее предполагают диагноз бешенство.

Ребенка еще в августе покусала собака, но мать не стала после этого обращаться к врачам. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все возможное, но пока улучшений нет.
Медики отмечают, что для благоприятного исхода было потеряно самое главное – время. Ребенка госпитализировали 24 ноября. К сожалению, организм девочки на лечение почти не реагирует, ей становится все хуже и хуже, сообщает v1.ru.

Врач-инфекционист волгоградского комитета здравоохранения Кирилл Каплунов отметил, что не знает ни одного случая спасения, если антирабическая сыворотка не вводилась в первые часы с момента попадания слюны бешеного животного на человека. При этом инкубационный период при бешенстве, отметил специалист, может доходить до одного года.

Отмечается, что диагноз бешенство устанавливается только с помощью заражения лабораторных животных, а это не один день.

Сейчас устанавливаются те, кто контактировал с девочкой, чтобы вовремя привить их от опасной инфекции. На прививки уже отправлены все медицинские работники, которые работали с девочкой.

Спасителем человечества от бешенства считается Луи Пастер. Именно основатель микробиологии приготовил первую антирабическую сыворотку. Толчком к его работе стала гибель в страшных мучениях в 1880 году покусанной бешеной собакой девочки. Первым, кого спас Пастер стал мальчик Йозеф Майстер, ставший затем священником.

В марте 1886 года в Париж приехали два десятка русских, искусанных бешеным волком. Они были спасены при помощи пастеровской антирабической сыворотки.

Источник: ВЕСТИ

бешенство собака
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