Отвага, смекалка, логика и внимательность. Все ребята любят проявлять свои лучшие качества. Они с радостью приходят на помощь, разгадывают непростые загадки и распутывают дела. А уж игру с поиском записок мы все знаем с детства.

В статье Академии Любознательности: https://academy-of-curiosity.ru/stati/okruzhayushhij-nas-mir/tematicheskie-zadaniya/novogodnij-kvest-dlya-detej-doma/ вы найдёте подробное описание, как сделать новогодний квест для детей самостоятельно.





Несколько записок спрятаны в разных местах. Чтобы их найти, игрокам выдаётся письмо, которое указывает, где же лежит первое задание. Как только ребята его находят, им нужно разгадать загадку, именно она укажет на следующую записку. И так по порядку. Последняя подсказка приведёт участников квеста к долгожданным подаркам.

Чтобы организовать игру самостоятельно, сначала нужно выяснить, сколько ребят будут принимать в ней участие, и какого возраста. Для малышей с 3 до 4 лет количество заданий меньше. Мы советуем брать не больше 5-6 карточек. Иначе, ребята устанут. Задания тоже должны соответствовать возрасту. Писать и читать дети ещё не умеют, поэтому им больше подойдут лёгкие загадки, примеры на сравнение, лабиринт или разрезные картинки.

Ребята с 4 до 5 могут осилить до 9-10 записок. Им можно придумать шифр, пазл или задачку на логику. Дети 5-7 лет более терпеливы. Им вполне по силам разгадать до 13 записок. Какие задания могут быть? Прочитать слово в зеркальном отражении, решить математический пример, соотнести картинки и слова и т.д.

Если у вас собралась компания детей разного возраста, то можно приготовить задания нескольких уровней сложности и предложить разгадывать головоломки по очереди, чтобы никто не скучал. В среднем квест может длиться около 30-40 минут.

Уделите внимание оформлению игры. Хорошо, если карточки с заданиями будут цветными, украшенные в тематику праздника. Можно распечатать их в фотосалоне или на принтере дома. Подарки положите в специальную красивую коробку или новогодний пакет.

Чтобы игру было проходить веселее, подберите и включите зимние песенки для детей. Среди популярных: «Кабы не было зимы», «Пока часы 12 бьют», «Ёлочка, ёлка лесной аромат», «Три белых коня», «Белые снежинки» и т.д.

Чтобы начать новогоднюю квест-игру, скажите детям, что под ёлкой что-то появилось. Они находят там письмо от Деда Мороза. В нём говорится, что за подарками охотятся злодеи. Чтобы они не попались им в руки, волшебник решил хорошенько их спрятал. Хотите отыскать новогодние сюрпризы? Тогда скорей разгадайте все загадки. И далее говорится, где искать первую подсказку. Игра началась.

Приведём вам в пример несколько заданий, которые можно придумать.

Разрезные картинки. Возьмите новогоднюю открытку или распечатайте рисунок. Придумайте, где будет лежать следующая записка. Например, в плите. Значит, вам нужно по буквам написать слово плита. Для этого поделите картинку на столько частей, сколько букв в слове. В нашем случае на пять. На каждой части по порядку напишите по одной букве. Разрежьте картинку. Прежде чем прочесть ответ, ребятам нужно будет собрать пазл.

Зеркальное отражение. Напишите место, где искать следующую карточку в зеркальном отражении. Детям сперва нужно будет догадаться, что эту фразу нужно прочесть в зеркале. Вы можете написать сразу ответ или небольшую загадку. Ребята читают и бегут за другой запиской.

Математический пример. Напишите три примера на сложение и вычитание. Ответы составят код. Ниже напишите несколько вариантов расшифровки, как с верным кодом, так и с неправильным. Если все примеры будут решены верно, то найти следующее место не составит труда.

Ребус. Зашифруйте ответ в виде ребуса. Примеры ребусов можно найти в интернете или придумать самим.

Лабиринт. Нарисуйте лабиринт с несколькими предполагаемыми выходами, но только с одним верным. У каждого из них будет нарисован знак. Например, если ребёнок пришёл к значку с холодильником, то подсказку следует искать там.

Чтобы не тратить время на самостоятельный поиск заданий и их оформление, можно приобрести готовый новогодний квест для детей «Загадки Деда Мороза»: https://academy-of-curiosity.ru/product/product/novogodnij-kvest-zagadki-deda-moroza/. Он рассчитан на ребят от 3 до 5 лет. Но в нём есть несколько уровней сложности: лёгкий, средний и сложный. Все карточки красиво оформлены. В наборе также есть удобная схема раскладки заданий, чтобы не запутаться, какую записку куда прятать.

А чтобы создать предпраздничное настроение и облегчить ребятам томительное ожидание Нового года, предлагаем своими руками организовать более длительный новогодний адвент-марафон: https://academy-of-curiosity.ru/stati/okruzhayushhij-nas-mir/tematicheskie-zadaniya/novogodnij-advent-dlya-detej-svoimi-rukami/ .

Либо купить уже готовые адвенты на выбор:

1. Детей 3-5 лет ждёт увлекательное приключение со Снеговиком-почтовиком. Каждый день в течение двух недель он нашего героя будут приходить письма о помощи. Задача малыша – выручить Снеговика, справиться со всеми трудностями и, в конце концов, помочь ему доставить письма от ребят до Деда Мороза.

2. Для ребят 5-7 лет Академия Любознательности подготовила интересное путешествие по разным континентам. Они побывают в 8 странах и выяснят, кто заколдовал Дедов Морозов по всему миру. Марафон «Заколдованные Деды Морозы» будет идти 3 недели. Ежедневно дети будут получать задания на выбор.

Спасите Новый год вместе с Академией Любознательности!