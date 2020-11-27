Пишем научную статью ВАК правильно – десять советов экспертов

Деятельность ученого неразрывно связана с проведением экспериментов, их результаты фиксируются на бумаге, а потом переходят в научно-исследовательский труд.

Деятельность ученого неразрывно связана с проведением экспериментов, их результаты фиксируются на бумаге, а потом переходят в научно-исследовательский труд. Статья доносит итоги изысканий до общественности.

Нередко ученые, желающие защитить диссертацию, сталкиваются с проблемами при написании статьи для журналов ВАК. Редакции журналов выдвигают жесткие требования к содержанию и оформлению материалов, им трудно соответствовать. Без экспертной помощи в подготовке научных материалов иногда обойтись не удается.

Вот десять наиболее значимых рекомендаций представителей научного и издательского сообществ по созданию публикации для сборников, относящихся к ВАК.

1. Думаем над названием и содержанием

Эти две составляющие публикации наиболее важны. Краткое и четкое название работы сразу дает понять, в чем ее суть. Содержание труда должно быть сжатым и наполненным смыслом, необходимо удалить вводные и сложные конструкции. Проверить, не повторяется ли информация, насколько она актуальна на момент выхода материала в свет.

2. Аннотация отражает краткую суть исследований

Аннотация – это краткое содержание публикации, не занимает более шести строк, составляется на русском и английском языках. Рядом должны присутствовать ключевые слова. Аннотацию рекомендуется составлять после написания текста, так легче выделить главное.

3. Введение – знакомство с автором и итогом изысканий

Введение служит расширенной аннотацией к публикации, объясняет читателю мотив выбора темы, ход исследований, указывает на методологические основы их проведения. Введение озвучивает задачи и предлагает пути их решения. Вводная часть занимает около четырех пяти предложений, в них емко излагают информацию.

4. Составляем основную часть согласно ваковским требованиям

Эта часть занимает не менее 80% от всего объема статьи. В основной части автор рассказывает о прошлых опытах и экспериментах в области исследований, подвергает их критическому анализу. Одновременно предлагает свой путь решения проблемы, указывая на возможность практического применения результатов исследования.

5. Подводим итоги

В заключении автор дает ответы на вопросы, поставленные в начале, во введении. Ответы должны быть логичными и четкими, подкрепленными фактами, свидетельствующими о важности разработок для науки и экономики, для научно-технического прогресса в целом.

6. Следим за оформлением

Правильное оформление статьи ВАК влиет на принятие решения о публикации научной работы. Автор должен неукоснительно следовать требованиям журнальной редакции. Они касаются оформления текста, приложений, иллюстративного материала, оформления ссылок в квадратных скобках.

Текст должен иметь книжную ориентацию, поля на странице: 2,5 см, используют черный шрифт TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

7. Список источников: основа работы

Перечень литературы составляется в соответствии с единым выбранным автором стилем: по алфавиту или важности для раскрытия темы. Сначала в перечне идут нормативные акты и законы, затем издания на русском языке, потом на иностранном, в конце указывают ссылки на интернет источники.

8. Формируем структуру статьи

Следование структуре способствует быстрому поиску информации. В начале указывают имя автора, научную или учебную организацию, в которой он работает. Далее идет аннотация, введение, основная часть, выводы и список литературы.

9. Составление рецензии

Положительная рецензия - это путевка статьи в жизнь. Тем более, если она составлена лицом, которому в научном мире доверяют. Такого человека нужно найти и заинтересовать его темой своей публикации. В этом качестве обычно выступают кандидаты и доктора наук, ведущие сотрудники научно-исследовательских институтов и объединений.

10. Важные нюансы

Кроме всего вышеперечисленного рекомендуется внимательно ознакомиться с требованиями редколлегий, которые принимают тексты к публикации. Если у автора остались вопросы по подготовке статьи, рекомендуется решить их с экспертами, которые помогут правильно написать и оформить научный труд. В этом случае стоит ожидать хороших результатов!