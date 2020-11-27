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Теперь с записью на видео. В сдаче экзамена на права появились изменения

17:15 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас рабочее место экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители", наличие видеокамер при этом не обязательно.

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Инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке

Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового административного регламента, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия < ...> — проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе", — говорится в нем.

Сейчас рабочее место экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители", наличие видеокамер при этом не обязательно.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

Источник: РИА Новости

водительские права права экзамен пдд
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