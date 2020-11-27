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Кето-диета — в чем заключаются главные особенности и секреты такого похудения, эффективно ли похудеть с помощью такой диеты?

15:52 27.11.2020
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Название кето-диеты связано с процессом кетозом, который происходит в организме человека при острой нехватке углеводов.

Название кето-диеты связано с процессом кетозом, который происходит в организме человека при острой нехватке углеводов. В этом случае печень активно вырабатывает кетоновые тельца, продуцируя их из жирных кислот. Они становятся главным источником питания, как альтернатива углеводам. Это приводит к изменениям в балансе БЖУ и запуску процессов активного сжигания жиров. Итак, чтобы узнать подробнее о том, что же собой представляет кето-диета, стоит обратить внимание на специализированный сайт по следующей ссылке: кето-диета, где рассказывается подробная, интересная и детальная информация о том, что же она собой представляет. Также, на специализированном сайте есть возможность найти информацию о том, для чего подходит подобный тип диет, а вот кому лучше отказать от нее и так далее. Эта информация точно поможет каждому пользователю интернет-сети не навредить себе или своему организму и так далее.

Правила поведения на диете

Кето-диета считается очень эффективной и результаты после нее закрепляются на долгое время. Главное придерживаться правил питания, а это:

  1. Суточный объем углеводов — 20 грамм.
  2. Кушать продукты питания, богатые жирами, которые являются главными источниками энергии.
  3. Пить не менее 2.5 литров чистой воды. Сок, чай, кофе — не входит в этот объем.
  4. Отказаться от перекусов.
  5. Соль необходимо урезать или исключить из рациона.
  6. Кушать 5 раз в день каждые 3-4 часа.
  7. В последний раз можно поесть за 2-3 часа до отхода ко сну.

Обязательное условие — сочетания диеты, спорта и самомассажа. Упражнениям достаточно отводить по 30-60 минут 3-4 раза в неделю.

Правило для набора мышечной массы на кето-диете: к чему же следует присмотреться в первую очередь?

Тем, кто желает избавиться от ненавистного жирка, необходимо урезать дневной рацион диеты на 500 кКал. И, наоборот, тем, кто нуждается в наборе мышечной массы, нужно прибавить к общему калоражу еще 500 кКал. Соответственно, что правильнее всего пообщаться прежде того, как садиться на эту диету с лечащим врачом. Если у человека нет никаких противопоказаний к такой вот диете, тогда можно ее пробовать без каких-либо проблем. Помимо этого, стоит помнить о том, что всегда можно прекратить диету, если что-то вдруг произошло с организмом не так, как должно было быть по плану и так далее.

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