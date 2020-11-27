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Законодательное сокращение потребительских кредитов в Швеции

15:56 27.11.2020
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Проблема чрезмерного кредитования в Швеции длится уже довольно длительно, с 2006-2007 годов.

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Проблема чрезмерного кредитования в Швеции длится уже довольно длительно, с 2006-2007 годов. Именно в тот период был зафиксирован рост рынка микрокредитования: заемщикам буквально за 15 минут удавалось оформлять займы без тщательной проверки их платежеспособности. Даже некоторые ограничения, введенные буквально через год, кардинально повлиять на ситуацию не смогли. Просрочки по выплатам только росли, и в результате число проблемных кредитов возросло с 24 500 до 65 000. За изменение такой тенденции принялся законодательный орган Швеции ― парламент.

Что сделала власть?

Основные изменения затронули область потребительского кредитования. А вступили они в силу 1 июля 2019 года. Как сообщили специалисты шведского ресурса SMSLanSnabb в основной перечень вошли следующие положения:

    Обязательная проверка заемщика на кредитоспособность. За игнорирование данного правила последует наказание в виде штрафа в 10 млн крон.

    Информация о доступных суммах кредитования, сроках, процентной ставке и перечне необходимых данных должна выделяться на фоне остального текста. Разрешено прибегать к контрастности, выделять ее шрифтом.

    А вот заявка, наоборот, не должна выскакивать на первый план при переходе на сайт МФО.

    При выдаче займов с льготным периодом, кредитор должен известить заемщика о том, как и какая процентная ставка будет начисляться в случае просрочки платежа.

    Каждая микрофинансовая компания должна предоставлять данные о расположении муниципалитета, к которому заемщик сможет обратиться в случае возникших проблем.

Нововведения коснулись и рекламы кредитов. С указанной даты запрещено позиционировать займы с легкодоступной и выгодной услугой, ― только правдивые сведения. Также запрещены sms-оповещения с ложной информацией о доступности того или иного типа займа. Под запрет попали и программы лояльности, бонусные системы, акции и призовые розыгрыши.

Есть ли результаты?

Оценка аналитиков шведского ресурса smslansnabb.se положительна, но они отмечают, что все относительно, поскольку на результаты серьезно повлиял сбой в экономике из-за пандемии коронавируса. Специалисты приводят следующие цифры объема потребительских кредитов: май 2020 года ― 1533, 206 млрд крон; июнь ― 1500, 331 млрд крон; июль ― 1503,646 млрд крон. Указанные цифры подтверждают еще раз, что принятые меры правильны, но как дальше будет реагировать рынок неизвестно. Эксперты в своих прогнозах осторожны, поскольку понимают, что возможен всплеск за пределами Швеции. И способствовать увеличению показателей могут Advisa, Thorn, Lendo или OprFöretagslån ― МФО, которые оказывают финансовую поддержку своим клиентам за пределами государства.

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