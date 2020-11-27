Устраивают половые акты и разливают жидкости для вейпов обезумевшие малолетки в ТД "Форум" в Бердске

Летом времяпрепровождение подростков в торговом доме не так актуально, но как только наступает холодное время года ситуация повторяется вновь и вновь

Агрессивно себя ведут, распивают напитки и устраивают половые акты безбашенные подростки в Торговом доме "Форум" в Бердске. С данной ситуацией собственники площадей в Торговом доме сталкиваются уже не первый год. Как утверждают арендаторы, несовершеннолетним в погоне за деньгами продают электронные сигареты и жидкости для вейпа. Сами же продавцы соседям-арендаторам это отрицают, как говорится "не пойман - не вор". Жидкости для вейпов разливают подростки на перила. На замечания администрации пакостившим подросткам "до фени", наоборот это провоцирует их на еще более отвратительные поступки.

Одна из собственниц площадей Оксана отметила, что от посиделок подростков под предлогом "погреться" страдают все.

- Данная ситуация продолжается уже два года. Летом это не так актуально, но как только холодное время года наступает, это начинается. Подростки 10-16 лет сидят на подоконниках, устраивают свои представления. Мусорят. О масках и социальной дистанции не может быть и речи. Неоднократно они исписывали обе лестничные площадки матерными словами. Бог с ними, если бы они просто погрелись и ушли, но ведь они сидят, едят конфеты, включают громко музыку на своих колонках. Если им делаешь замечание, то подростки ведут себя еще более агрессивно. Например, в том году они сломали розетки из вредности,- прокомментировала сегодня, 27 ноября "Курьер. Среда. Бердск" собственница одной из площадей "Форума" Оксана.

Как выяснилось, на подростков никто не может найти управы.

- Администратор несколько раз их гоняла, но они посылают всех. Молодые люди очень нагло себя ведут и "качают права". Мы им объясняем, что они имеют право, как покупатели что-то приобрести и выйти. Подростки обещают, но никуда не выходят. Однажды наша администратор чуть не застукала половой акт, который был на 4 этаже. По поводу всего этого мы вызывали полицию. Первое заявление было написано месяц назад участковому, но никакой реакции не последовало. Второе заявление администратор писала спустя 2 недели. Ей пообещали, что будет рейд. Не знаю был ли он или нет. Я говорила администратору, что на бездействие полиции нужно писать заявление в прокуратору, но для этого дело еще не дошло. В отделе по делам молодежи нам ответили, что это не их компетенция. Не знаем куда и обращаться, - рассказала арендатор Оксана.

Подобных историй достаточно. Принцип "нас не привлекут мы-малолетки", к сожалению, становится все более популярным среди молодежи.

Справится ли ТД "Форум" с агрессивными подростками - покажет время.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.