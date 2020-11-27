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Остались без воды три улицы частного сектора и ещё четыре дома в Бердске. Список адресов

16:27 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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В связи с дефектом запорной арматуры на водоводе d=100 по ул. Фрунзе.

% name% titleКроме того, в связи с выявленным дефектом на водоводе d = 200 на ул. К.Маркса, 71, будет прекращена подача холодной воды 

В связи с дефектом запорной арматуры на водоводе d=100 по ул. Фрунзе, 4 в Бердске, 27 ноября до 17 часов будет прекращена подача холодной воды на следующие улицы:

- ул.Фрунзе от ул. Маяковского до ул. Л. Толстого;

- пер. Спартака ;

- ул. 40 лет Октября от ул. Маяковского до ул. Спартака.

Кроме того, в связи с выявленным дефектом на водоводе d = 200 на ул. К.Маркса, 71, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул.К.Маркса, 57, 60(д/к), 64, 66.

ХВС не будет до 20 часов 30 ноября.

нет воды. отключение
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От редакции

Запаслись водой?

Аноним, 27 ноября 2020 16:46
улицы без воды были 2 часа..... это обычные ремонтные работы.....
Аноним, 27 ноября 2020 16:47
НВР:
воды не будет 30.11.20 поэтому оповещают заранее... запасайтесь!!!!!!

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