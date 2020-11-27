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«Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича»: министр иностранных дел России Лавров встречается с Лукашенко

18:00 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сообщается, что до этого Сергей Лавров уже побеседовал с Владимиром Макеем

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Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

Москва привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи. Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита", - сказал он.

Лавров также добавил, что у российской и белорусской сторон полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. По словам министра, у Москвы и Минска одна и та же цель: "продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства".

Напомним, что 14 сентября в Сочи прошли переговоры Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: РГ

белоруссия Минские соглашения Сергей Лавров Александр Лукашенко
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