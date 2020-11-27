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Выплатили 21,7 млн рублей 108 медикам работающим с ковид-больными

17:27 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура вынесла Минздраву представление, после чего положенные деньги в клинику поступили.

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Медработникам в Красноярске выплатили ковидные надбавки после проверки прокуратуры
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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108 медикам, работающим с больными коронавирусом в частной клинике, выплатили положенные им государственные надбавки после проверки прокуратуры. Сотрудникам учреждения удалось выяснить, что Минздрав вовремя не перечислил в больницу 21,7 млн. руб.

108 медикам, работающим с больными коронавирусом в частной клинике, выплатили положенные им государственные надбавки после проверки прокуратуры. Сотрудникам учреждения удалось выяснить, что Минздрав вовремя не перечислил в больницу 21,7 млн. руб.

Прокуратура вынесла Минздраву представление, после чего положенные деньги в клинику поступили. В общей сложности медикам выплатили 21,7 млн руб., которые предназначались для 108 сотрудников больницы.

Источник: tvk6.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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