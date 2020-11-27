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Закладки с "синтетикой" в виде гипсовых шаров прятал наркодилер в Новосибирске

17:35 27.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Новосибирске задержан мужчина по подозрению в изготовлении и распространении запрещённых веществ

21 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» был установлен и задержан ранее судимый 28-летний житель Новосибирска, подозреваемый в организации производства и сбыта наркотических средств.

Мужчина был задержан у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого. При личном досмотре задержанного полицейскими было обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения – марихуана весом около двух грамм. Наркотик был замаскирован под видом двух гипсовых шаров. После оперативники произвели осмотр придомовой территории в результате которого из тайников-закладок были изъяты еще два гипсовых шара с аналогичным наркотическим средством весом 2 грамма.

В квартире по месту проживания подозреваемого сотрудниками полиции было изъято 0,855 грамма психотропного вещества и 24,610 грамма вещества, содержащего в своем составе прекурсор. Помимо наркотических средств в квартире были обнаружены электронные весы и упаковочный материал, используемые для фасовки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование.  

Источник: 54.мвд.рф

наркодилер наркотики
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