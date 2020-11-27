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Обнаружили мертвого 18-летнего парня в перевернутом автомобиле Toyota Vitz под Новосибирском

17:40 27.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В автомобиле был еще один мужчина, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза

В одном километре от села Королевка Колыванского района в кювете нашли перевернутую машину «Тойоту Витц». Внутри был мертвый 18-летний парень и 48-летний мужчина в тяжелом состоянии. Его с общим переохлаждением госпитализировали в больницу. Сибиряк находится в коме.

— Машину обнаружили рано утром 25 ноября. Она лежала в кювете с водой. И парень, и мужчина проживали вместе в Новосибирске, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сестра погибшего рассказала КП-Новосибирск, что машина новосибирцы взяли у соседки покататься. Что именно произошло на дороге, пока неизвестно.

— В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти парня.

Источник: nsk.kp.ru

ДТП насмерть переохлаждение
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