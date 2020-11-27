Сбежала из Тувы от матери 13-летняя девочка в Бердск

С заявлением о пропаже 13-летней дочки обратилась её 50-летняя мать. Она рассказала, что девочка ушла ночевать к подруге, а на утро исчезла.

13-летняя девочка из Тувы сбежала от матери в Бердск

Полицейские нашли и вернули домой несовершеннолетнюю школьницу, которая без вести пропала в Кызыле. Нашли юную беглянку за тысячи километров от дома - в Бердске.

С заявлением о пропаже 13-летней дочки обратилась её 50-летняя мать. Она рассказала, что девочка ушла ночевать к подруге, а на утро исчезла.

- По данному обращению сотрудниками полиции незамедлительно приняты меры по розыску подростка. В ходе поисковых мероприятий полицейские установили, что школьница вместе со своей несовершеннолетней подругой, 2003 года рождения, уехали в Бердск Новосибирской области, где проживали в съемной квартире, - рассказали в ГУ МВД республики Тува.

Юных бродяжек вернули в Кызыл. Как установлено полицейскими, в отношении пропавшей правонарушений и противоправных действий не совершено.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме того, за бродяжничество подросток будет поставлен на профилактический учет ПДН.