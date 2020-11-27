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Два автобуса сняли с рейсов из-за нарушителей масочного режима в Новосибирске

17:57 27.11.2020 Фото: nso.ru
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Выявлена недоработка кондуктора: был произведен расчет за проезд двух пассажиров без масок, билеты изъяты, с пассажиров полицией взяты объяснения, материалы по перевозчикам будут направлены в суд.

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Два автобуса сняли с линии в ходе рейда областного минтранса по соблюдению масочного режима
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Два автобуса сняли с рейсов из-за нарушителей масочного режима в НовосибирскеВыплатили 21,7 млн рублей 108 медикам работающим с ковид-больнымиЕщё 654 новостей

Два автобуса сняли с линии по итогам совместного рейдового мероприятия минтранса региона, полиции и Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима, которое состоялось 27 ноября на остановке общественного транспорта «Университет путей сообщения» в областном центре.

«В течение часа работы сотрудников минтранса региона, ЦУГАЭТ, полиции и Роспотребнадзора на транспорте выявлено шесть пассажиров без масок. В отношении двух оформлены административные материалы, пассажиры привлечены к ответственности. Четыре человека из них несовершеннолетние, с ними полицией проведены профилактические беседы», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

По перевозчикам были выявлены единичные замечания по наличию документов, которые должны быть при управлении транспортным средством, также проведены профилактические беседы по поводу того, что водители автобусов неправильно используют средства индивидуальной защиты. Два транспортных средства сняты с линии, на перевозчиков оформляется административный материл сотрудниками ГИБДД и сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Выявлена недоработка кондуктора: был произведен расчет за проезд двух пассажиров без масок, билеты изъяты, с пассажиров полицией взяты объяснения, материалы по перевозчикам будут направлены в суд.

«Население радует своей сознательностью и ответственностью. Люди понимают всю серьезность ситуации, большинство из них соблюдают масочный режим. Остались единичные случаи, связанные с противниками ношения гигиенических масок. Но, к сожалению, число заболевших становится больше. На момент предыдущего рейда, который проходил 20 ноября, было выявлено 504 человека среди работников общественного транспорта, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сейчас эта цифра выросла до 573 человек. На момент 20 ноября среди населения в общественном транспорте заразились 3134 человека, сейчас уже – 3776 человек», – сообщил главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков.

Отметим, что в течение недели в регионе состоялось 92 рейдовых мероприятия. Рейды проводятся ежедневно в метрополитене, общественном пассажирском наземном транспорте и на предприятиях транспортной инфраструктуры (в аэропорту, автовокзалах, железнодорожном вокзале). Также Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводятся рейды в электропоездах.

Источник: nso.ru

COVID-19 автобус коронавирус масочный режим пандемия
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