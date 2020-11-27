Празднику уже около 20 лет, а он так и не стал общепринятым и отмечается не так широко, как Масленица или Пасха. Но абсолютно точно он откликается с бОльшим трепетом в сердцах людей, чем любой другой праздник в году.



Всем известно: ты ребенок, пока у тебя есть мама. Такое родное, доброе, даже теплое слово… Пусть День матери станет еще одним поводом сказать любящему вас человеку о том, как он для вас значим, как много он для вас сделал и продолжает делать.



В нашу редакцию пришло множество фотографий, от которых тепло и радостно.

