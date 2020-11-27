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Раскрыли облик электронного паспорта в МВД России

18:03 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.

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МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.
"Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте", — говорится в релизе ведомства.

Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью".

При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.

электронный паспорт
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От редакции

Удобно?

Анна автоледи, 27 ноября 2020 18:20
Да бред просто какой-то. Очень много пожилых людей, которые с картами обычными не умеют обращаться, а тут целый паспорт...

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