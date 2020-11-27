Раскрыли облик электронного паспорта в МВД России

При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.

МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.

"Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте", — говорится в релизе ведомства.

Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью".



При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.