По 50 000 рублей выплатил "доблестным матерям" губернатор Новосибирской области

Накануне Дня матери Андрей Травников вручил знаки отличия "За материнскую доблесть". К нему многодетным матерям полагается единовременная выплата и льготы на оплату услуг ЖКХ.

Знаки отличия «За материнскую доблесть» вручил многодетным матерям губернатор Андрей Травников

Торжественная церемония вручения знаков отличия «За материнскую доблесть» состоялась в правительстве региона 27 ноября – в канун Международного дня матери. Почетные знаки 37 многодетным матерям, воспитывающим 5 и более детей, вручили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Уже через два дня – 29 ноября – мы все будем праздновать День матери. Женщины, которым судьба и счастье подарили большое количество детей, являются для всех нас важным примером, ведь настоящая семья – это большая семья, а дети – это огромное счастье и благодарность.

Мы стараемся уделять большое внимание поддержке многодетных семей и чествованию многодетных родителей. Огромное вам спасибо за ваш жизненный выбор! Хочется пожелать здоровья – вам и вашим близким, и, конечно же, успехов и счастья вашим детям», – обратился с поздравительными словами к многодетным матерям Губернатор Андрей Травников.

Представленные к награде многодетные матери проживают в 17 районах и городских округах Новосибирской области, городе Новосибирске. Возраст самой молодой мамы – 30 лет.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Матерям, награжденным знаком, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законом Новосибирской области.

Для справки

В Новосибирской области на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 31 000 многодетных семей. Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 127 многодетных матерей, воспитывающих 5 и более детей.

Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Укрепление общественного здоровья» и др.