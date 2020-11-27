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Учитель отстреливался из травмата от напавших на него школьников

18:12 27.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девятиклассник что-то не поделил с учителем истории и с двумя друзьями набросился на него, начал избивать. Всех задержали.

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В Нальчике учитель открыл стрельбу после драки с учениками. Всех задержали полицейские

Учитель истории в лицее № 2 города Нальчика начал стрелять в воздух из травматического пистолета, когда на него набросились несколько школьников. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарии, в результате инцидента никто не пострадал.

- Это случилось сегодня утром. Девятиклассник что-то не поделил с учителем истории и с двумя друзьями набросился на него, начал избивать. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в воздух, и подростки убежали, - отметил собеседник 27 ноября.

По словам источника, школьников и учителя задержали. Сейчас проверку инцидента проводит МВД республики, выясняются обстоятельства произошедшего.

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