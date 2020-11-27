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Один с пулей в теле, второй избитый: Итог стрельбы учителем в школе

18:34 27.11.2020 Фото: 07.мвд.рф
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Старшеклассники в Нальчике напали на преподавателя истории, который применил в ответ травматический пистолет. Ранее сообщалось, что он стрелял в воздух.

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Два человека пострадали при конфликте в школе в Нальчике с применением травмата

Два человека пострадали во время конфликта в школе в Нальчике, где учитель устроил стрельбу из травматического пистолета после потасовки со знакомыми одного из учеников.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Лилию Шомахову.

По её словам, двое пострадавших находятся в республиканской клинической больнице.

Шомахова уточнила, что у одного из пострадавших извлекли пулю из мягких тканей.

«Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — сказала она.

В МВД республики сообщили, что учитель одной из школ Нальчика произвёл выстрелы в воздух из травматического пистолета в ходе конфликта со знакомыми 9-классника.

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