Отвезли в ковидный госпиталь прождавшую врача 8 дней с температурой 39,4 Татьяну Андреевну с COVID-19 в Бердске

После выхода истории пенсионерки на «Курьер. Среда. Бердск», в дело вмешалась администрация ЦГБ. Пенсионерку доставили в больницу, где провели КТ, взяли мазок, а затем положили в пульмонологию.

Все больше бердчан заражаются коронавирусом

Положили в пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска прождавшую 8 дней врача с температурой 39,4 пенсионерку Татьяну Андреевну с COVID-19.

После того, как на «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября вышла история болезни 74-летней бердчанки, в ситуацию вмешалась администрация бердской горбольницы. Врачи связались с Татьяной Андреевной и предложили ей госпитализацию.

По словам Татьяны Андреевны, вечером 26 ноября за ней приехала скорая помощь. Сначала ее отвезли в бэмзовскую больницу, где сделали КТ, а затем доставили в пульмонологию. Тест на коронавирус тоже взяли.

-Кругом меня окружили. Довольна, что положили в больницу. Конечно, здесь не сахар, но куда деваться. Очень душно. Чувствую себя не очень. Но меня лечат. Сегодня ко мне должен прийти врач — поговорить со мной, - сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 27 ноября Татьяна Андреевна.

Утром 27 ноября в «Курьер. Среда Бердск» позвонил замначальника отдела и приема вызовов службы 112 Владимир Кононов и объяснил, что их службе есть горячая линия по коронавирусу. Министр дал команду узнать, звонила ли пенсионерка Татьяна Андреевна на телефон горячей линии. И если звонила, что ей ответили, подчеркнул Владимир Юрьевич.

Встретится и осмотреть после обеда 27 ноября Татьяну Андреевну собирался лично начмед бердской ЦГБ Максим Кучеренко.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Кучеренко, его задержали важные дела и посмотреть некоторых пациентов ковидного госпиталя, в том числе и Татьяну Андреевну, он сможет только вечером 27 ноября. Там он бывает ежедневно, порой и в 20.00 и 21.00.

Напомним, Татьяна Андреевна не могла дождаться врача 8 дней. Приезжала «скорая», и по существующим симптомам доктор даже не сомневался, что у пенсионерки коронавирус. Врач пришел к бердчанке только после того, как она устроила разнос в кол-центре, пообещав «прославить» всех в интернете.

-Говорит: «Я сейчас направление на КТ напишу, на мазки. Я ей в ответ, мол, извините, но я не ходячая. Я не могу даже полчаса постоять. Как я куда-то поеду и там заражать буду. А она мне: «Ой, что вы, в больнице все такие, все больные сидят». Получается, что такая позиция: надо, чтобы народ заразился, переболел. Спрашиваю, кто ей внушил такую позицию. А она говорит, что такую рекомендацию дает минздрав. Потом говорит, что мне лекарства выпишет, антибиотики. Я говорю: вообще-то, насколько я знаю, я имею право бесплатно получать их. Продолжает, что нет моих данных. Ни мазка, ни КТ. Выкупите лекарства и пейте. Так а в аптеках хоть есть эти лекарства? Отвечает, что стало лучше. Это кошмар какой-то. Спрашиваю, кто увезет меня на КТ? «Может быть, «скорая». Только в один конец». А в больнице нужно еще в очереди выжить. А с мазками как? «Приедет ковидная бригада и возьмет», - рассказала пенсионерка.

Прождав врача восемь дней, Татьяна Андреевна не была уверена, что ей придется дождаться ковидную бригаду. И пребывала в шоке от того, что ковидные больные должны сами идти в больницу.

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