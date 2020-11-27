Отказался лечиться от COVID-19 и умер 49-летний пациент в Новосибирске: медики не виноваты

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о неоказании помощи больному. В течение пяти суток он находился в реанимации, его консультировали дистанционно московские специалисты.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался

Информация о том, что 49-летний пациент умер из-за несвоевременной и некачественной медицинской помощи, не соответствует действительности, сообщили 27 ноября в пресс-службе правительства Новосибирской области. Министерство здравоохранения региона представило информацию в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях.

В больницу скорой медицинской помощи № 2 пациент поступил 2 ноября с двусторонней пневмонией. С первого дня получал всю необходимую терапию: антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянты, препараты для предотвращения цитокинового шторма. В общей сложности – семь лекарственных препаратов.

Практически с самого начала мужчина не хотел лечиться в госпитале, настаивал на выписке и лечении дома. Лечащий врач и заведующий отделением неоднократно объясняли пациенту необходимость стационарного лечения в его состоянии, предупреждали о возможном летальном исходе при отказе от госпитализации.

Все время в инфекционном госпитале больницы скорой помощи № 2 мужчина находился на кислородной поддержке, на фоне которой сатурация не опускалась ниже 92%. На фотографии пульсоксиметра, размещенной в социальных сетях, уровень насыщения кислородом – 95%. Число 72 – это частота сердечных сокращений.

После того, как родственники приобрели кислородный концентратор для домашнего использования, 13 ноября мужчина написал отказ от стационарного лечения и уехал домой. Врачами при выписке были даны рекомендации по амбулаторному лечению.

14 ноября, с ухудшением состояния, мужчину госпитализировала в больницу № 12 бригада скорой медицинской помощи. В течение пяти суток он находился в реанимации, пациента консультировали дистанционно московские специалисты. 19 ноября, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Дополнительно министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, что все палаты отделения в больнице скорой медицинской помощи № 2, где со 2 по 13 ноября лечился пациент, оборудованы кнопками вызова персонала. На видео, размещенном в социальных сетях родственниками, – не медицинский работник. Защитными костюмами в «красной зоне» пользуются также уборщики, буфетчицы и другой немедицинский персонал больницы.