27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пособники убийства из-за ссоры в родительском чате задержаны

19:08 27.11.2020 Фото: pixabay.com
1 3

Погибший риелтор один воспитывал 12-летнюю дочь, сообщали волгоградские СМИ. Организаторами преступления стали родители ее одноклассника.

% name% title
В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

В Волгограде 23 октября 30-летний мужчина избил в отделении банка риелтора после конфликта в родительском чате. Потерпевший умер. В СК месяц спустя заявили, что задержаны предполагаемые инициаторы расправы - супружеская пара.

По версии следствия, главным подстрекателем стала женщина. Ее оскорбили сообщения в чате.

"Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла", - говорится в пресс-релизе.

Пока брат подозреваемой бил риелтора, ее муж смотрел на это и был готов при необходимости помочь родственнику, установило следствие.

Выяснить это следствию помогли очевидцы и свидетели.

Обвиняемый в избиении риелтора уже арестован. Ему вменяют ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Его сестре будет предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве причинению тяжкого вреда здоровью, ее мужу - в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Муж подстрекатаельницы конфликта задержан, следствие будет добиваться его ареста. Поскольку у его жены на иждивении двое маленьких детей, следствие оставит ее на свободе под запрет определенных действий.

Погибший риелтор один воспитывал 12-летнюю дочь, сообщали волгоградские СМИ.

мессенджер оскорбил подстрекатель убили умышленное фигурант хулиган
Мнение читателей
0
2
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родители звереют?

Аноним, 27 ноября 2020 19:37
горячие эти кавказцы, пора охладить их взрывную страсть.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитвы для чтения в Рождественский пост 2020: Значение и традиции поста
20:50 27-11-2020
Молитвы для чтения в Рождественский пост 2020: Значение и традиции поста
Похоронный бизнес реформируют: смерть засекретят, заказ на похороны - через диспетчера
20:47 27-11-2020
Похоронный бизнес реформируют: смерть засекретят, заказ на похороны - через диспетчера
«Постковидный синдром» может длиться до 6 месяцев, заявил врач-пульмонолог. Какие признаки?
20:37 27-11-2020
«Постковидный синдром» может длиться до 6 месяцев, заявил врач-пульмонолог. Какие признаки?
Попить не дал лежачему, вот и убили инвалида: Его забил до смерти хозяин квартиры
20:25 27-11-2020
Попить не дал лежачему, вот и убили инвалида: Его забил до смерти хозяин квартиры
Главные предсказания Вольфа Мессинга и провидицы Ванги на 2021 год для России
20:20 27-11-2020
Главные предсказания Вольфа Мессинга и провидицы Ванги на 2021 год для России
БердскВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска 19
20:18 27-11-2020
Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
20:06 27-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Отказался оставаться президентом Белоруссии Лукашенко
20:02 27-11-2020
Отказался оставаться президентом Белоруссии Лукашенко
Ольга Бузова отсудила у владельца сауны 348 тысяч рублей за использование своих песен
19:50 27-11-2020
Ольга Бузова отсудила у владельца сауны 348 тысяч рублей за использование своих песен
БердскПримите меры для народа, как для президента: руки жать без масок и перчаток
19:50 27-11-2020
Примите меры для народа, как для президента: руки жать без масок и перчаток