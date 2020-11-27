Пособники убийства из-за ссоры в родительском чате задержаны

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

В Волгограде 23 октября 30-летний мужчина избил в отделении банка риелтора после конфликта в родительском чате. Потерпевший умер. В СК месяц спустя заявили, что задержаны предполагаемые инициаторы расправы - супружеская пара.

По версии следствия, главным подстрекателем стала женщина. Ее оскорбили сообщения в чате.

"Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла", - говорится в пресс-релизе.

Пока брат подозреваемой бил риелтора, ее муж смотрел на это и был готов при необходимости помочь родственнику, установило следствие.

Выяснить это следствию помогли очевидцы и свидетели.

Обвиняемый в избиении риелтора уже арестован. Ему вменяют ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Его сестре будет предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве причинению тяжкого вреда здоровью, ее мужу - в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Муж подстрекатаельницы конфликта задержан, следствие будет добиваться его ареста. Поскольку у его жены на иждивении двое маленьких детей, следствие оставит ее на свободе под запрет определенных действий.

Погибший риелтор один воспитывал 12-летнюю дочь, сообщали волгоградские СМИ.