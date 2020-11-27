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Примите меры для народа, как для президента: руки жать без масок и перчаток

19:50 27.11.2020
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Первые лица государства на виду у всей страны являются на встречи без так называемых средств защиты, а народ заставляют сидеть дома.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Вершинин:
-Почему Путин был без маски и перчаток? Не, ну нормальненько так!... Первые лица государства на виду у всей страны являются на встречи без так называемых средств защиты, а народ заставляют сидеть дома, надевать все эти вредные маски, перчатки, ставить себе толком не проверенные вакцины...

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин во время визита в Саров был без маски и перчаток и здоровался за руку. «Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента», — ответил Песков.

При этом он не стал уточнять, какие именно меры были приняты. Песков не стал отрицать, что пример президента важен для граждан. «Безусловно, пример — это важно. Но в случае с президентом не надо забывать, что обеспечивается полная безопасность людей, которые встречаются с ним, — это не массовое и бесконтрольное общение», — сказал представитель Кремля.

26 ноября президент Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области. Кадры прибытия президента показали федеральные каналы. На кадрах видно, как лидер страны без средств индивидуальной защиты пожимает руки встречающим его у трапа людям, в том числе губернатору Нижегородской области Глебу Никитину." Так вы, господа инквизиторы, примите и для народа такие же меры, как и для президента! Полную безопасность! Чтобы люди могли спокойно, как и Путин, жать руки людям без масок и перчаток! Это возмутительно на фоне той вакханалии, что происходит в стране!

глава государства маски перчатки сидеть дома
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Народу в России много, а начальник у нее один?

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