Отказался оставаться президентом Белоруссии Лукашенко

Он сказал, что никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал".

Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой конституции, передает Sputnik Беларусь.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — цитирует его агентство.

Президент также сказал, что никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал".

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", — отметил Лукашенко.

Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна.