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Попить не дал лежачему, вот и убили инвалида: Его забил до смерти хозяин квартиры

20:25 27.11.2020 Фото: СКР
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Он посчитал, что тот ненадлежащим образом ухаживает за хозяином квартиры, и нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела.

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В ХМАО убили инвалида за то, что плохо ухаживал за другим инвалидом. СК расследует дело

В поселении Излучинск (ХМАО, Нижневартовской район) задержан 46-летний житель, который забил насмерть 49-летнего инвалида за то, что тот, по его мнению, плохо ухаживал за другим инвалидом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По версии следствия, 20 ноября днем в одну из квартир Излучинска подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, который, будучи сам инвалидом, проживал на жилплощади другого гражданина, прикованного к постели.

«Они выпивали, и хозяин квартиры, который вообще не мог двигаться и находился в лежачем положении, попросил попить. Мужчина, проживающий у него и сам являющийся инвалидом, в грубой форме отказал ему. Это не понравилось подозреваемому. Он посчитал, что тот ненадлежащим образом ухаживает за хозяином квартиры, и нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела. От чего 49-летний мужчина скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). Он задержан и заключен под стражу.

забил до смерти инвалид подозреваемый скончался на месте
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