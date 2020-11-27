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«Постковидный синдром» может длиться до 6 месяцев, заявил врач-пульмонолог. Какие признаки?

20:37 27.11.2020 Фото: pexels.com
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Вроде бы и болезни-то уже нет, уже ничто не угрожает жизни, но человеку нехорошо – он по-прежнему чувствует свою ограниченность.

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Человек может полгода после ковида чувствовать себя плохо
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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«Постковидный синдром» может длиться до 6 месяцев, заявил врач-пульмонолог. Какие признаки?Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаЕщё 655 новостей

Переболевшие коронавирусом люди все чаще жалуются на различные недомогания – апатия, быстрая утомляемость, боли в сердце и затрудненное дыхание, несмотря на то, что инфекция уже побеждена и тесты показывают отрицательный результат.

В медицине это состояние сейчас называют «постковидный синдром». Подробнее о том, что же это такое и как с этим справиться, рассказал заведующий инфекционным отделением госпиталя, главный пульмонолог Сибирского клинического центра ФМБА России Александр Аристов, передает ТВК.

«Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, а очень часто эта инфекция сопровождается, в том числе поражением легких – развитием пневмонии, даже после выздоровления, действительно, на протяжении некоторого периодна времени переживает остаточные симптомы. Мы должны понимать, что коронавирусная инфекция с одной стороны и в первую очередь является нейротоксической инфекцией. Тот кто перенес эту болезнь знает, что с ним происходит – это состояние апатии, отрешенности, безынициативности, практически очень сходно с депрессивным состоянием, нет интереса в жизни, а лишь одно большое желание – мир, оставь меня в покое. Состояние угнетенного или подавленного настроение сохраняется и после инфекционного процесса.

Что такое еще «постковидный синдром», кроме усталости, вялости, повышенной утомляемости? Это в том числе еще и такие симптомы, как ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, нестабильное настроение и аппетит. Эти симптомы, как следствие перенесенной острой вирусной интоксикации, могут беспокоить наших пациентов еще 4-6 месяцев. Вроде бы и болезни-то уже нет, уже ничто не угрожает жизни, но человеку нехорошо – он по-прежнему чувствует свою ограниченность.

Чем тяжелее была сама коронавирусная инфекция, тем выраженнее нарушения вегетативных функций – тех функций, которые определяют наше обычное состояние, нашу силу, активность, настроение, работоспособность, социальную активность. Здесь прямая зависимость: тяжелая коронавирусная инфекция – более выраженные симптомы.

Первое и самое важное – восстановление физической активности. Мы должны понимать, что быстрее восстанавливается тот орган, к функции которого есть запрос. И если человек начинает активнее двигаться, если он постепенно, не избыточно, не чрезмерно дает себе физическую нагрузку – он быстрее восстановится. Обязательная лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.

Второй компонент, я считаю, что он очень уместен – это прием препаратов, которые быстрее восстанавливают работоспособность, уменьшают выраженность усталости, то есть быстрее делают человека и работоспособным, и социально активным».

COVID-19 болезнь коронавирус настроение ощущение работоспособность утомляемость
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