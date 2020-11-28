27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

60- летняя Лариса Гузеева восхитила фанатов космическим преображением

00:10 28.11.2020 Фото: instagram.com/p/CH-QlN7Fa2S
0

«Вы сама красота невозможная», «Все моложе и моложе», — не поскупились на комплименты поклонники.

% name% title
Результаты омоложения Гузеева публикует в социальных сетях

61-летняя телеведущая «Давай поженимся» в последнее время все чаще удивляет фанатов своей внешностью. Звезда как будто помолодела, чем вызвала бурную дискуссию в сети.

Многие пользователи сети удивляются, как с таким плотным графиком Лариса Андреевна успевает следить за собой. В свои 60 с «хвостиком» лет женщина выглядит весьма привлекательно. Некоторые поклонники даже сомневаются в реальности цифры возраста телеведущей.

Пользователей сети превосходная форма звезды удивляет не меньше, чем ее талант. И останавливаться на достигнутых результатах Лариса Андреевна не намерена: она продолжает работать над собой. Правда, методы работы не раскрывает. Большинство поклонников часто спрашивают, с помощью чего Гузеева смогла добиться похудения в рекордные сроки. Женщина заметно помолодела и привела в восторг пользователей сети.

Результаты омоложения Гузеева публикует в социальных сетях. Так, например, на днях в личный блог она выложила новый снимок, который не остался без внимания фолловеров. Женщина предстала в черно-белой блузке и обтягивающих темных брюках. Телеведущая программы «Давай поженимся» сделала элегантную прическу и макияж с акцентом на глаза и губы. На столе перед звездой красовался шикарный букет цветов, а также лежали коробочки с подарками. Звезда уточнила, что уже готовится к Новому году. Фолловеры принялись оставлять комплименты Гузеевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

«Какая же вы очаровательная», «Вау, какая королева», «До чего же вы хороша, глаз не оторвать», «Вы очень красивая женщина», «Вы сама красота невозможная», «Все моложе и моложе», — не поскупились на комплименты поклонники.

Телеведущая, бесспорно, заслужила овации. На фото она действительно выглядит похудевшей и помолодевшей – ей вряд ли дашь и 50 лет. Результат ли это правильного питания, физических нагрузок, удачного макияжа или же качественных уколов красоты и фильтров – неизвестно.

Источник: kleo.ru

внешность молодость морщины поклонники телеведущая фото Лариса Гузеева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороша?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

40 000 рублей - размер пенсии для комфортной жизни в старости. А еще лучше -100 тысяч рублей. Не правда ли?
01:00 28-11-2020
40 000 рублей - размер пенсии для комфортной жизни в старости. А еще лучше -100 тысяч рублей. Не правда ли?
Предсказание Нострадамуса на 2021 год: 5 вариантов конца света
00:30 28-11-2020
Предсказание Нострадамуса на 2021 год: 5 вариантов конца света
60- летняя Лариса Гузеева восхитила фанатов космическим преображением
00:10 28-11-2020
60- летняя Лариса Гузеева восхитила фанатов космическим преображением
Дата начала Рождественского поста 2020: С какого дня уже нельзя есть мясо в ноябре?
23:20 27-11-2020
Дата начала Рождественского поста 2020: С какого дня уже нельзя есть мясо в ноябре?
Опознаны не все: 6 человек погибли и 8 ранены из пассажирской "Газели" в ДТП с КамАЗом
22:29 27-11-2020
Опознаны не все: 6 человек погибли и 8 ранены из пассажирской
Только 3 знакам зодиака повезет в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря, они смогут изменить свое будущее и найти любовь
22:20 27-11-2020
Только 3 знакам зодиака повезет в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря, они смогут изменить свое будущее и найти любовь
"Контрольные закупки" по дозвону в поликлиники с коронавирусом делает губернатор Травников: поручения президента исполняются 1
22:17 27-11-2020
Подробный гороскоп на субботу 28 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
21:50 27-11-2020
Подробный гороскоп на субботу 28 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
Назвали истинную причину пандемии коронавируса ученые 2
21:50 27-11-2020
Назвали истинную причину пандемии коронавируса ученые
Навальный настаивает на антироссийских санкциях против олигархов 5
21:35 27-11-2020
Навальный настаивает на антироссийских санкциях против олигархов