60- летняя Лариса Гузеева восхитила фанатов космическим преображением

Результаты омоложения Гузеева публикует в социальных сетях

61-летняя телеведущая «Давай поженимся» в последнее время все чаще удивляет фанатов своей внешностью. Звезда как будто помолодела, чем вызвала бурную дискуссию в сети.

Многие пользователи сети удивляются, как с таким плотным графиком Лариса Андреевна успевает следить за собой. В свои 60 с «хвостиком» лет женщина выглядит весьма привлекательно. Некоторые поклонники даже сомневаются в реальности цифры возраста телеведущей.

Пользователей сети превосходная форма звезды удивляет не меньше, чем ее талант. И останавливаться на достигнутых результатах Лариса Андреевна не намерена: она продолжает работать над собой. Правда, методы работы не раскрывает. Большинство поклонников часто спрашивают, с помощью чего Гузеева смогла добиться похудения в рекордные сроки. Женщина заметно помолодела и привела в восторг пользователей сети.

Результаты омоложения Гузеева публикует в социальных сетях. Так, например, на днях в личный блог она выложила новый снимок, который не остался без внимания фолловеров. Женщина предстала в черно-белой блузке и обтягивающих темных брюках. Телеведущая программы «Давай поженимся» сделала элегантную прическу и макияж с акцентом на глаза и губы. На столе перед звездой красовался шикарный букет цветов, а также лежали коробочки с подарками. Звезда уточнила, что уже готовится к Новому году. Фолловеры принялись оставлять комплименты Гузеевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

«Какая же вы очаровательная», «Вау, какая королева», «До чего же вы хороша, глаз не оторвать», «Вы очень красивая женщина», «Вы сама красота невозможная», «Все моложе и моложе», — не поскупились на комплименты поклонники.

Телеведущая, бесспорно, заслужила овации. На фото она действительно выглядит похудевшей и помолодевшей – ей вряд ли дашь и 50 лет. Результат ли это правильного питания, физических нагрузок, удачного макияжа или же качественных уколов красоты и фильтров – неизвестно.

Источник: kleo.ru