Анна Семенович: "Вражда семей Фриске и Шепелева разрушает психику маленького Платона"

Семенович уверена, что Платон должен видеться со своими родственниками: бабушкой, дедушкой и тетей. Ведь родители Фриске и ее сестра также имеют право воспитывать мальчика.

Анна Семенович встала на сторону безутешных родственников умершей Жанны Фриске

Вот уже длительное время Дмитрий Шепелев буквально воюет с родителями умершей Жанны Фриске. Телеведущий не разрешает сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой, но друзья Фриске с его мнением не согласны.

Анна Семенович встала на сторону безутешных родственников умершей Жанны Фриске. Напомним, артистка скончалась пять лет назад от онкологического заболевания. У Жанны остался сын Платон, которого сейчас воспитывает отец, Дмитрий Шепелев. Однако у мужчины свое видение того, стоит ли мальчику общаться с бабушкой и дедушкой.

Как известно, Семенович и Фриске, вместе выступающие в группе «Блестящие», успели подружиться. Пусть и за короткий период, но девушки узнали друг друга (после прихода Анны Жанна практически сразу начала сольную карьеру). И сейчас Семенович утверждает, что они с Фриске стали близкими подругами. Поэтому Анна вправе говорить о том, стоит ли Платону видеться с родственниками. Певица очень тепло относится к умершей коллеге, а также переживает за ее сына.

Анна утверждает: она не знает, что на самом деле происходит между Шепелевым и семьей Жанны Фриске. Однако Семенович уверена, что Платон должен видеться со своими родственниками: бабушкой, дедушкой и тетей. Ведь родители Фриске и ее сестра также имеют право воспитывать мальчика. Видно, что певица хорошо относится к сестре Жанны, Наталье. Она называет ее прекрасной, доброй тетей.

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Семенович уверена, что вражда семей только разрушает психику ребенка. Звезда жалеет Платона и призывает Шепелева наладить отношения с родителями Жанны.

«Приехать уже к бабушке и дедушке и помириться ради ребенка. Наплевать на свои амбиции, эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье», — настаивает Семенович.

Также певица уверена, что Дмитрий никогда не был изгоем в глазах общества, хотя многие друзья Фриске порицали мужчину за недолжное обращение с больной Жанной. Некоторым пользователям сети было жаль Шепелева из-за нападок, которые он терпит. Сейчас же Дмитрий вновь набирает популярность, нашел себе новую работу на ТНТ, а также устроил личную жизнь. Так что в этой истории жертвой его никак не назовешь.

Источник: kleo.ru