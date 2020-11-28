28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нужно ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021

22:00 28.11.2020 Фото: pixabay.com
1 1

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

% name% title
В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В своём обращении Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую.

При этом, как напомнил общественник, региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — говорится в тексте обращения.

Источник: RT

алкоголь запрет продаж новый год
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надо запретить?

Аноним, 28 ноября 2020 22:20
Это не поможет. Граждане будут закупаться впрок в еще больших количествах. Лучше бы отменили бестолковые и лицемерные ограничения на проведение новогодних праздников! Наверняка ведь вся путинская элита и бомонд не будут соблюдать масочно-перчаточный режим - скажут, что предприняты "беспрецедентные меры" по охране первых лиц государства.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом
23:00 28-11-2020
Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом
Точный гороскоп каждому знаку зодиака на 29 ноября 2020 года
22:30 28-11-2020
Точный гороскоп каждому знаку зодиака на 29 ноября 2020 года
Нужно ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021 1
22:00 28-11-2020
Нужно ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021
День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
21:20 28-11-2020
День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
21:00 28-11-2020
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
20:30 28-11-2020
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
20:00 28-11-2020
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
19:50 28-11-2020
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
19:30 28-11-2020
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября
19:20 28-11-2020
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября